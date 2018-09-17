南韓主權基金：美中貿易戰和新興市場經濟將是下波金融危機催化劑

南韓主權財富基金 CEO 表示，新興市場的經濟問題以及美中之間持續的貿易戰可能會提升下次金融危機的風險。

南韓投資公司 (KIC) CEO Heenam Choi 指出，隨著全球經濟持續成長，聯準會 (Fed) 和其他央行正在收緊貨幣政策，這可能導致部分新興市場突然出現「流動性緊縮」。

所謂的流動性緊縮是指一國經濟狀況變得過於緊俏，借貸變得更加困難，壓低消費和投資，並最終打擊經濟成長。

截至去年年底，KIC 管理的資產約為 1341 億美元，意味著該主權財富基金的管理團隊需要密切關注全球經濟狀況。

美國利率已經開始走高，全球各地的央行正在擺脫 10 年前金融危機期間和之後採取的一些寬鬆政策。

美國正在收緊利率，造成新興市場流動性枯竭 （圖: AFP）

Choi 說，「除了緊縮的經濟條件外，還有其他非經濟因素：像是貿易戰、貿易爭端、地緣政治風等都可能是影響全球經濟的潛在因素。」

他認為美中之間的貿易爭端不容易解決，「在這個問題上，我的看法有點悲觀。」。

中國是南韓最大的貿易夥伴，大部分出口產品都是半成品，在經過中國加工後銷往全球其他地區。

Choi 說，如果貿易爭端升級，中國出口受到美國關稅的嚴重影響，最終也將影響南韓自己的出口。

事實上，韓國財政部長 7 月間就曾警告，如果影響蔓延到全球，那麼貿易戰可能對該國依賴出口的經濟產生「嚴重的下行風險」。但據《路透》報導，貿易部表示，這場爭端可能對南韓的影響有正面也有負面，因為某些被加徵關稅的中國商品可以被南韓出口所取代。

在全球金融危機爆發 10 年後，Choi 表示，全球經濟總體上比以前更加安全，各國已做好應對下一次經濟衰退的準備；對於過去 10 年一直在進行結構性改革以使其經濟更加強大的新興市場來說尤其如此。

他說，「儘管沒有太多國家遭受外部衝擊，但新興市場在準備安全網方面已做好充分準備。」