SpaceX簽下全球首個私人環月之旅 遊客可能是日本人

馬斯克旗下的太空探索技術公司 SpaceX 周四宣布已經簽約，將使用「大型獵鷹火箭」（英文簡寫 BFR）把一位私人遊客送往太空並繞月飛行。旅客個人資訊和動機將於 9 月 17 日下周一公布。

SpaceX 在簡短的推特中表示，「這是每個夢想到太空旅行普通人邁出的重要一步」。《華爾街日報》指出，這條官方推文缺乏細節，也沒有列出發射時間表。彭博社評價稱，首個載人繞月飛行將成為太空旅行商業化領域的巨大跨越。

SpaceX 即將公布載人繞月飛行的消息，令外界感到激動，紛紛猜測首位旅客的身份。有人在推特問是不是馬斯克本人，後者只簡單回復了一個日本國旗標誌的 emoji。有人猜是日本商人榎本大輔（Daisuke Enomoto），他在 2006 年就成為了日本首位太空遊客。

2017 年 2 月，SpaceX 曾計劃在 2018 年底送兩名太空旅客繞月飛行，搭乘自主研發的「龍」飛船（Dragon Spacecraft）進入太空，用現役的「獵鷹重型」火箭（Falcon Heavy rocket）發射。當時這一計劃和時間表就被業內老兵質疑。

今年 2 月，「獵鷹重型」火箭在美國佛羅里達州肯尼迪航天中心發射成功，再一次改寫了人類航空航天史，是目前最強大、運載力最強的火箭。發射前馬斯克暗示，未來的載人航天飛行不會主要依賴「獵鷹重型」火箭，這一火箭應該只做非載人發射使用，用來發射商業或軍事衛星等。

對於載人上天，馬斯克對 BFR 火箭更為看好。今年 5 月，SpaceX 創始員工之一、公司每一款火箭的設計主管 Thomas Mueller 表示，已經把全部時間和精力投入到 BFR 的研發上。今年中旬 SpaxeX 一位發言人證實，BFR 還在研發中，2018 年繞月遊客項目推遲到最早 2019 年中旬成行。

此前行業專家普遍預計，距離 BFR 研發完畢到測試飛行可能還需要一到兩年。SpaceX 在去年 9 月發布 BFR 的詳細計劃顯示，在 2022 年用它向火星發射物資，在 2024 年載着人類飛往火星。

彭博社數據顯示，SpaceX 目前估值為 280 億美元，是美國第三大由風投資金支持的初創公司，估值排在它前面的同類企業分別是 Uber 和 Airbnb。

華爾街見聞提到，人類從未放棄對太空這個未知世界的探索，伴隨著碩果纍纍的現代化研究，越來越多的國家和商業公司紛紛開始搶灘太空：現實版「星球大戰」正在上演。

例如，億萬富翁 Richard Branson 旗下的維珍銀河航空公司（Virgin Galactic）最大野心也是今年底實現商務化太空載人飛行。8 月初的消息稱，全球首富、亞馬遜創始人貝索斯旗下的航空初創公司 Blue Origin 將研發重點放在 New Glenn 重型火箭，未來將把衛星和航空人員送入太空軌道。

華爾街見聞此前文章指出，NASA 也在 8 月公布了波音的載人航天火箭試飛計劃，將於明年中旬試飛。但馬斯克的 SpaceX 會搶先一步，明年 4 月首次試飛 Falcon 9 搭載的載人「龍」飛船。SpaceX 或許將擊敗波音，成為首個將美國宇航員送上國際空間站的私營企業。

相比於美國的「飛行試驗」上太空，日本科學家另闢蹊徑，將在 9 月開展全球首個太空電梯試驗：

實驗的技術顧問及主要承包商日本建築公司大林組已經表示，只要實驗證明太空電梯的原理被證明可行，他們將能夠在 2050 年時建成太空電梯並投入營運，估計成本約為 90 億美元。這個項目能將乘客帶到 3.6 萬千米的高空太空艙俯瞰地球，而電梯的總建造高度將達到 9.6 萬千米。

『新聞來源／華爾街見聞』