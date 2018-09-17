為了成為「日本史上最長在位首相」 安倍開始拿川普炫耀功績

陰晴不定的川普，攻擊起美國的盟友來也毫不客氣。但對於日元匯率問題，他卻有一段時間沒有提及了，這也讓日本首相安倍晉三「引以為豪」。

據彭博社報導，安倍晉三周日表示，他曾對美國總統川普稱，「提出貨幣相關話題是危險的。」 這一評論是在自民黨總裁選舉辯論會中談及美日關係問題時發表的，自民黨總裁選舉將於本周四（9 月 20 日）舉行。安倍的競爭對手是自民黨議員，曾任日本防衛大臣的石破茂。

安倍補充道，川普自從與之第一次會面以後，就再也沒就匯率問題攻擊過日本。

2017 年 1 月 31 日，美國總統川普表示：「日本等國多年來操縱匯率，就是在搞貨幣貶值。他們玩轉貶值手段，而我們就像一群傻瓜一樣坐視不理。」

川普為促進美國出口，阻止美元升值勢頭，並減少對日本的貿易赤字，一度將日元匯率當做矛頭，表達日本有必要轉變匯率政策的要求。

受到川普的匯率指責後，日本官方當時也密集回應：

安倍晉三曾回應稱，關於日本央行正試圖讓日元貶值的說法是不對的，日本央行採取的措施是為實現物價目標。他稱，與美國在外匯、經濟、貿易政策等方面達成理解很重要。

日本內閣官房長官菅義偉也表示，匯率走勢通常反映出中長期的經濟進展，日本並未設定匯率目標，將遵循 G7 與 G20 協議實施匯率政策。他還稱，將向美國解釋日本央行貨幣寬鬆旨在實現物價穩定，而非操縱日元匯率。

日本財長麻生太郎稱，不認為外匯限制應該成為未來貿易協商的一部分。日本財務省負責外匯事務的副財長淺川雅嗣表示，匯率是由市場決定的，日本並未操縱匯率。日本的貨幣政策僅僅是為了抗擊通縮，不明白川普在提及外匯政策時具體指的是什麼。

日本首相顧問濱田宏一則更加直接地表示，川普推行邊境稅的做法與其對日元走弱的批評自相矛盾，如果川普實施邊境稅，美元將升值。他還稱，川普對邊境稅和貨幣的單邊言論將對日本與世界經濟造成破壞。

早在 2015 年，川普在競選過程中就曾指責日本操縱匯率。在今年 1 月 11 日的發布會上，他也提到，美國與日本之間也存在著「貿易不平衡」。

在匯率問題上，川普對另一個盟友——歐盟則不那麼客氣。在 7、8 月時，他連續兩次指責歐盟操縱匯率。

安倍晉三和石破茂正在角逐自民黨總裁選舉，如果安倍能在 9 月 20 日的選舉中取得勝利，那麼他最長可任職到 2021 年 9 月，在位天數可能達到 3567 天。若中途不下台，他將成為日本在位時間最長的首相。