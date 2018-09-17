友達連續九年入選道瓊世界永續性指數成份股

友達 (2409) 連續九年名列道瓊世界永續性指數（Dow Jones Sustainability World Index, DJSI World），提升企業競爭力的同時，亦兼顧對環境、社會與公司治理的永續價值，以完善的企業治理及重視綠色創新的卓越績效獲國際肯定。友達自 2010 年持續參加 DJSI 永續評比，今年在設備及零組件（ITC Electronic Equipment, Instruments & Components）產業別中，從 52 家企業脫穎而出成為前六強，不僅在氣候變遷策略（Climate Strategy）、企業風險管理（Risk & Crisis Management）及價值鏈永續管理（Supply Chain Management）等項目名列前茅，致力於技術升級與產品差異化、引領顯示技術的發展潮流，進而在產品技術創新（Innovation Management）項目獲該組最高分。



道瓊永續性指數成立於 1999 年，由 RobecoSAM 與 S&P Dow Jones 公司共同發行，藉由經濟、環境、社會三大構面，檢視企業營運的商機與風險，為全球第一個追蹤頂尖企業的社會責任指數。



友達運用技術優勢，發展太陽能電廠及全方位電廠服務，開創綠色能源達到減碳效果，並運用製程用水全回收技術，提供整合解決方案拓展綠色商機。