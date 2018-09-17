淳紳旗下昶洧電動車試製倒數階段 贛南基金匯撥10.9億元投資款

淳紳 (4529) 轉投資的香港昶洧集團表示，旗下贛州昶洧新能源汽車公司上週再度取得贛南發展基金 2.4 億人民幣 (約新台幣 10.9 億元) 投資款，從雙方簽約至今已累計約 10 億人民幣入帳。昶洧表示，年底前贛南發展基金投資總額 12.3 億人民幣 (約新台幣 56 億) 將全數到位。昶洧集團 2016 年和贛南發展基金簽約共同研發生產電動車，昶洧以技術出資負責相關研發工作，贛南基金則以現金投資持有 49% 股份，並依照研發生產進度分批撥放資金。贛南基金董事長陳士則表示，依照進度，今年底前所有資金都會付款完成，以推動最後階段的生產工作。



昶洧集團執行長沈瑋表示，投資基金的付款是依照電動車的完成度給予，目前進入最後階段，就差允許生產的資質 (許可證) 尚未發放，不過資質審核今年從中央下放到地方政府，由於贛南基金屬官方投資單位，對昶洧取得資質更為有利。



昶洧進一步表示，除了投資金額的入帳，上週也取得贛州政府獎勵企業發展的退稅款約 1500 萬元人民幣 (約新台幣 6800 萬)。沈瑋表示，昶洧在贛州設廠帶動相關產業發展，電動車性能具備高度競爭力，符合贛州政府提升地方經濟動能的優惠政策標準，因此以退稅方式協助企業有更多資金得以靈活運用。