康和證開拓日本企業來台IPO有成 綠加利簽訂掛牌輔導合約

為推動優質外國企業來台上市櫃，擴大台灣資本市場規模，康和證 (6016) 拓展日本市場有成，2016 年輔導大拓 - KY(8455)第一上櫃，今年與保健食品廠綠加利、電子零組件製造商等日本企業簽訂第一上市櫃輔導契約，擴大日企來台 IPO 群聚效果。目前台灣資本市場已有兩家日資企業成功掛牌，當中一家為康和證輔導上櫃之大拓，該公司於今年 1 月完成 KY 股第一件公開收購案；今年康和證順利地與日本創立的保健食品公司綠加利簽訂來台上市櫃合約，另外主辦輔導另一家日本電子零組件製造商的上市櫃案。



康和證建立日文團隊，由精通日文的業務及輔導同事專案服務日本企業，建立日本各中介機構人脈，不定期赴日舉辦說明會，向日本企業介紹台灣資本市場，除了推動日本企業來台上市櫃的同時，也會促成台日業務合作、企業併購、公開收購等案件。



日本企業面臨國內市場成熟、生產成本上升等問題，進軍海外市場已成為當務之急，與台灣企業攜手合作，打進中國或東南亞市場，可收事半功倍之效，來台上市櫃或是與台灣企業聯手，成為日本企業這幾年的發展考量之一，康和證盼在三年內創造出日企來台上市櫃的群聚效應，為台灣資本市場帶來新血。