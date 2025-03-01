〈美股盤後〉美1月PCE符預期  美烏礦產協議破局 那指月線下滑近4%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-03-01 06:02

‌



儘管美烏礦產協議破局，關稅威脅加劇，但聯準會青睞的通膨指標有所降溫，美債殖利率下跌，美股主指週五 (28 日) 集體收紅，均收高超 1%。

市場在 2 月遭受關稅衝擊後，月線遭遇虧損。那斯達克指數 2 月累計下跌近 4%，創 2024 年 4 月以來表現最差月，而標普和道瓊月跌約 2%。

‌



在最近的數據重新引發人們對經濟放緩和通膨上升的擔憂之後，週五公布的美國 1 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.5%，符合預期，這是四個月以來首見下滑。

聯準會首選的通膨指標，即核心 PCE 物價指數年升 2.6%，符合預期，創為 6 月以來的最低水準。

PCE 通膨減速提供了一些證據，顯示通膨正朝著聯準會的 2% 目標下降，交易員對今年會有兩次降息的預期提高。

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基週五在白宮會晤，但會晤後迅速演變成一場激烈的交鋒，雙方對所謂「礦產協議」存在分歧，白宮內出現激烈爭吵狀態，川普告訴澤倫斯基要對美國「心存感激」，並指責他拿「第三次世界大戰來賭博」。

美中緊張局勢升級，美國總統川普週四宣布 3 月 4 日起對中關稅再加 10% 關稅後，在中國矢言採取「一切必要措施」回應，川普還對墨西哥和加拿大徵收新關稅，並對歐盟徵稅。

此外，比特幣 (BTC-USD) 的拋售進一步加劇，比特幣崩跌 7%，至 11 月以來最低。在加密貨幣大規模暴跌背景下，該加密貨幣已從歷史高點下跌 25%。

美股週五 (28 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 601.41 點，或 1.39%，收 43,840.91 點。

那斯達克指數上漲 302.86 點，或 1.63%，收 18,847.28 點。

S&P 500 指數上漲 92.93 點，或 1.59%，收 5,954.5 點。

費城半導體指數上漲 79.99 點，或 1.71%，收 4,766.75 點。

NYSE FANG + 指數上漲 222.63 點，或 1.76%，收 12,871.91 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王齊揚。Meta (META-US) 上漲 1.51%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.73%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.04%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.14%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.70%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 續跌 0.31%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.00%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.10%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.23%。

企業新聞

微軟 (MSFT-US) 收紅 1.13% 至每股 396.98 美元。微軟週五宣布，5 月 5 日起將關閉已運行 21 年的通話和訊息服務 Skype，鼓勵用戶改用免費的 Teams 應用程式。

前一日暴跌逾 8% 後，輝達 (NVDA-US) 週五迎逢低買盤，收盤反彈 3.87% 至每股 124.80 美元。輝達 GTC 大會將於 3 月 17 日至 21 日登場，執行長黃仁勳則於 18 日發表演講，今年主題為「AI 的未來由此開啟」，外界關注 GB300、CPO 交換器、Rubin NVL288 等最新設計。

中國搜索引擎運營商龍頭百度 (BIDU-US) 收黑 2.05% 至每股 86.46 美元。外媒報導，百度最早可能於下週在境外發行其首支人民幣計價債券，雖然債券交易的細節在發行前可能會調整，但討論中包含最少 40 億人民幣，這將是百度自 2021 年以來首次發債。

英特爾 (INTC-US) 走升 2.79% 至每股 23.74 美元。由於財務問題，英特爾俄亥俄州的第一座晶圓廠至少將延到 2030 年才能完工，並將在 2030 年或 2031 年的某時開始量產。

AMD (AMD-US) 微升 0.35% 至每股 99.86 美元。AMD 週五正式發表 RDAN 4 架構 GPU，由中高階的 Radeon RX 9070 XT 與主流級的 Radeon RX 9070 打頭陣，售價分別為 599 美元和 549 美元。

經濟數據

美國 1 月 PCE 物價指數年增率報 2.5%，預期 2.5%，前值 2.6%

美國 1 月 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 1 月核心 PCE 物價指數年增率報 2.6%，預期 2.6%，前值 2.9%

美國 1 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 1 月個人收入月增率報 0.9%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 1 月個人支出月增率報 - 0.2%，預期 0.2%，前值 0.8%

華爾街分析

Brave Eagle Wealth Management 投資長 Robert Ruggirello 表示：「儘管進一步降息可能還需要數月時間，但我們相信通膨報告有助於在 2025 年保留一兩次降息的可能性。我們認為通膨是昨天的問題，未來數據將繼續改善。」

TradeStation 全球市場戰略主管 David Russell 認為，在消費者價格數據令人擔憂之後，PCE 報告提供了「一點安慰」。

Northlight Asset Management 投資長 Chris Zaccarelli 指出：「PCE 符合預期，相對較好，但個人支出遠低於預期，令人擔憂，因為消費大幅下降。鑑於目前估值較高、企業被迫應對的政策不確定性較高以及普遍認為經濟衰退風險不存在 (或極低)，我們對市場仍非常謹慎。」

分析師稱，由於投資者擔心川普關稅計畫將損害經濟擴張和勞動力市場，利率已下降，這可能促使聯準會在通膨仍然高企的情況下降低借貸成本。

EP Wealth Advisors 投資組合策略董事總經理 Adam Phillips 稱：「這是一個脆弱的市場，市場行為中明顯表現焦慮情緒。我們正準備迎接未來的更多波動，因為我們正在等待一系列問題得到答案。」