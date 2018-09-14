2020年危機爆發？摩根大通保守預計美股跌20% 新興市場跌48%

和全球最大對沖基金橋水的創始人達利歐一樣，摩根大通的新近報告也讓 2020 年成為危險的時點。報告預計，下一次危機可能兩年後就爆發。

摩根大通基於經濟擴張時長、下次衰退可能時長、危機前槓桿程度、資產價格股指和去監管及金融創新水平的模型預計，下一場危機中：

美股將跌約 20%；

美國公司債的殖利率溢價將上漲約 115 個基點；

能源價格大跌 35%，基礎金屬跌 29%；

新興市場國家公債利差擴大 279 個基點；

新興市場股市暴跌 48%，其貨幣跌 14.4%。

報告指出，根據全球性金融危機曾經的表現，而且考慮到其相對一般的衰退 / 危機來說可能沒有預警，以上屬於比較克制的資產表現預測。在此前經濟衰退及其後的全球金融危機期間，標普 500 較巔峰跌去 54%。

報告特別提到，由於市場流動性結構性不足，所以下一次危機到來時，這些資產的表現至少會持平歷史上危機期間的正常水平。這是在暗示，流動性不足可能讓危機期間的資產表現更糟。

值得一提的是，在本周一發布的另一份報告中，摩根大通強調了自 2008 年以來金融市場流動性持續減少的危險。

上述報告名為「流動性大危機」，其指出，從主動到被動資產管理的轉變、特別是主動價值投資者減少削弱了市場防止大規模撤資的能力，以及從中恢復元氣的能力。在股票資產管理帳戶中，主動管理賬號目前僅占約三分之一，主動的單一姓名交易僅占交易量的 10% 左右。這種轉變消滅了準備在市場混亂時買入低價公共證券的龐大資產池。

除了流動性，預測下次危機的摩根大通報告還強調，下一次下跌持續多久是未知的一個重要因素，它將衡量情況會有多糟。衰退持續得越久，通常對市場的打擊就越大。

無獨有偶，最近達利歐也發出警告，稱兩年後可能迎來經濟衰退，將催生嚴重危機。

華爾街見聞此前提到，達利歐本周二在攜新書理解大型債務危機的模板》（A Template for Understanding Big Debt Crises）做客 CNBC 時表示，目前正處於第七個年頭，這種狀況還能持續兩年左右。之後，衰退將催生一場更緩慢、更嚴重的危機。

從社會和政治問題的層面出發，我認為下一次危機會更為嚴重，處理起來也更棘手。

下一次危機將不會跟此前一樣是一次大爆炸式的危機，而將是一場增長更緩慢、收得更緊的債務危機，並將帶來更大的社會影響和國際影響。

達利歐指出，一旦利率上升到足以抑制經濟擴張的地步，經濟就會在社會貧富不均極其嚴重、民粹主義節節升高之時衰退，政治因素將使下一個拐點變得複雜。

由於貨幣政策已經處於最為寬鬆的水平，效用隨之降低，市場或將被迫應對那些前所未見的問題——比如養老基金的崩潰和缺乏資金支持的醫保福利等等。一切均將引發公眾更為強烈的反應。