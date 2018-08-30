中概股怎麼了？摩根大通下調微博、新浪及B站目標價

周三研報顯示，摩根大通分析師 Binbin Ding 重新覆蓋中概股新浪和微博，對「中概影音三寶」之一的 B 站等一系列中概股調整了評級和目標股價，並認為中概網路類股將出現波動。

其中，摩根大通將微博目標價從 142 美元下調至 118 美元，將新浪目標價從 180 美元下調至 150 美元，將嗶哩嗶哩（以下簡稱 B 站）目標價從 16 美元下調至 14 美元，但悉數評級為「超配」。

此外，摩根大通對易車網評級為增持，目標價 38 美元；對鳳凰新媒體評級為增持，目標價 10 美元；對汽車之家評級為中性，目標價 80 美元；對搜房網評級為中性，目標價 3.6 美元；將樂居評級從中性上調至增持（超配），將目標價從 1.6 美元上調至 3.6 美元。

微博股價在周三美股盤初漲 0.4%，午盤時交投於平盤位 80.10 美元，目標價存在 47.3% 的溢價空間。新浪股價盤中一度轉跌，隨後恢復 0.4% 漲幅，目標價離周二收盤 72.07 美元有 108% 的溢價空間。B 站開盤跌近 6%，午盤時漲超 5%，目標價離周二收盤 13.08 美元有 7% 的溢價空間。

（截圖來自雅虎財經三支個股對比）

此前，上述引人關注的中概社交 / 影音媒體類股都公布了 2018 年第二季財報。

8 月 8 日美股盤前的財報顯示，第二季歸屬微博的凈利潤 1.409 億美元，年增率增長 92%；凈營收 4.266 億美元，年增率增長 68%。新浪當季營收 5.374 億美元，non-GAAP 下攤薄每股凈收益 0.89 美元，均高於市場預期。不過，兩支個股均高開後轉跌。

B 站在本周一美股盤後公布財報，總收入 10.265 億元，年增率增長 76%，超業績指引上限；凈虧損 7030 萬元，去年同期為 5040 萬元；月活用戶 8500 萬，行動 MAU 達 7140 萬，年增率增 30% 和 39%，在同樣增速下，明年有望實現月活破億，周二盤中最高漲 19%。