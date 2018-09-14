〈財報〉3年重整只過2季 Kroger不擔心數字 但股價跌9%

美零售商 Kroger (KR-US) 的銷售增長低於預期，同時也將犧牲利潤繼續投資線上購物和其他服務，以與亞馬遜 (AMZN-US) 和沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 競爭。

Kroger 股價週四 (13 日) 收盤下跌 9.93% 來到 28.58 美元。

Kroger 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

按商店量計算，Kroger 為全美最大生鮮超市商，除了投資在線項目，也將有機食品導入來增加客流量。執行長 Rodney McMullen 表示，預計該季度的同店銷售將會減緩，因公司會對其商店進行全面檢查，以優先考慮特定表現較好的品牌。

最新一季財報顯示：

在線銷量成長 50%。

營收為 279 億美元，高於去年的 276 億美元，但低於分析師預期的 280 億美元。

同店銷售比增加 1.6%，低於分析師預期的 1.8%。

每股純益 EPS 為 0.41 美元，高於分析師預估的 0.38 美元。

Kroger 投資於在線銷售的項目包括一項在線運輸服務，也並通過與阿里巴巴 (BABA-US) 旗下的 Tmall 首次在國外銷售產品。這些投資正在推動 Kroger 的債務，使淨債務總額達 145 億美元，比去年同期增加了 9.39 億美元。

為了降低成本，Kroger 旗下部門在 8 月份停止在加州的一些商店和加油站接受 Visa (V-US) 信用卡。

展望未來，Kroger 將其年度盈利預期從之前的每股 3.64 美元至 3.79 美元，上調至每股 3.88 美元至 4.03 美元以反映該投資的實力。它將全年調整後的盈利預期維持在每股 2 美元至 2.15 美元的水平。

McMullen 對 Kroger 的表現感到樂觀，表示在 3 年重整的計劃只過了 2 季而已，無須擔心。