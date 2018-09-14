發布會次日多家投行上調目標價 蘋果大漲2.6%接近新高

周三蘋果推出新機型，雖然華爾街分析師們對此反應平平，但大多數評級機構上調了蘋果目標價。周四截止發稿，蘋果股價漲超 2%，接近歷史新高。

據 CNBC 報導，投行高盛對蘋果股票的評級為「中性」。 高盛表示，

「新的 LCD XR 型號手機價格低於我們的預期。這將令 iPhone 8/8+ SKU 被淘汰，並導致我們降低了平均售價（ASP）和盈利預期，但銷售量預期略有提高。我們認為較低的價格是蘋果積極推動用戶轉向更安全的 Face ID 的證據，這可能預示着 2019 年 Apple Pay 功能的增強。此外，蘋果在新 XS 型號上推出 512GB 內存，也令人驚訝，可能表明該公司正在轉變對 iCloud 儲存滲透策略的思考。」

摩根士丹利給出「買入」 評級，並上調目標價至 247 美元。摩根士丹利指出，蘋果新品發布會很大程度上符合他們的預期，但是

「iPhone XR（10 月 26 日）推出時間比我們預計的要晚，但仍和去年的 iphone X 推出日期保持一致。我們認為，在後期，出貨日期並不會對 C2H18 的需求量造成重大影響，特別考慮到大多數早期用戶將偏向 XS Max。雖然我們保持對 2019 財年銷售量預期不變，但將 2019 財年 iPhone 平均售價預期上調至 793 美元，年增率上漲 6%，此前的預測為 739 美元。」

Piper Jaffray 給出的評級也是「買入」。 該機構表示，

「蘋果新一代手機提供了更多選擇，將提升 2019 財年的銷量。基於新產品陣容，單位組合假設，我們上調了平均售價預估，由此也導致 2019 和 2020 財年整體盈利和每股盈利（EPS）的上修。更多種類的 X 一代 iPhone 手機將使使用老機型的用戶群有更多的選擇。據此，我們建議長期持有蘋果股票。」

KeyBanc Capital Markets 給出「中性」評級。該機構表示，

「蘋果 iPhone 手機延續了其利用定價，從市場彈性最小的部分提取利潤的策略。我們認為這在 2019 財年大致有效，但是將在 2020 財年遇到挑戰，除非公司能夠推出除了屏幕大小以外，消費者需要的新功能。雖然高於預期的定價令我們的預估稍有提高，但我們保持中性評級不變。」

Guggenheim 證券給出的評級為「買入」。該機構表示：

「1）我們維持對 iPhone 銷量增長的預估不變，由於 6.5 英寸 XS 和 6.1 英寸 XR 手機屏幕更大，預計 2019 財年 iPhone 銷量年增率增長 2%，2）XR 的起始價格與我們此前預估一樣，為 749 美元。蘋果股票年初至今上漲 31%vs. 納指上漲 17%，雖然平均售價上漲幅度較小，但我們將目標股價上調了 10 美元，至 245 美元。」

野村證券給出「中性」的評級。野村表示，由於新 Xs 和 Xs Max 型號價格遠超預期，蘋果手機銷量可能會受影響，沒有理由上調該預估值，反而「適度減少該預測是謹慎的。」

美林美銀給出「買入」評級，將目標價從 250 美元上調至 256 美元。美銀表示，「考慮到蘋果手機推出更大內存選項，以及 iPhone SE 與 6S 的停產，我們上調了對平均售價的預估。」

此外，據 Seeking Alpha 報導，評級機構 Needham 重申蘋果公司「買入」評級，將目標股價從 220 美元上調至 260 美元，較前日收盤價溢價 18%。

Needham 表示，今年首次出現「價格最昂貴的 iPhone 在價格更便宜的 iPhone 前五周推出」的情況，並指出這是「電影業幾十年來使用的最大化總收入的發布窗口策略。」