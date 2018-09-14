股價暴跌 BATJ掌門人半年身家縮水170億美元 馬化騰最慘

據統計，隨著股價下跌，今年「BATJ」的掌門人李彥宏、馬雲、馬化騰、劉強東 4 人，年內身家縮水達到 170 億美元左右。其中又以馬化騰身家比年初縮水港幣 800 億元最多。

據 21 世紀經濟報導，阿里巴巴 (BABA-HK) 創始人馬雲宣佈將卸任董事局主席一職，由 CEO 張接任。消息一出，阿里當天股價應聲跌 3.7%，較前一交易日市值蒸發約 155.8 億美元，馬雲當天就損失近 10 億美元。馬雲的辭職計畫也一度被戲稱為史上最貴的辭職。

以週二 (11 日) 收盤價 157.46 美元計算，自上市以來，阿里股價飆升 1 倍，市值也從當初 IPO 估值的 1550 億美元升至今日的 4081.65 億美元。馬雲個人持有阿里 6.4% 的股份，以此計算，馬雲的身家為 261.2 億美元，相比高峰時縮水近百億美元，今年來下跌 25 億美元左右。

美東時間 13 日，阿里巴巴收報 165.53 美元，上漲 4.07%。

阿里巴巴股價

實際上，身家縮水的不止馬雲，今年 BATJ 4 巨頭的股票都呈現頗大幅度的調整。

騰訊控股 (0700-HK) 由於今年業績不及預期，主營業務遊戲受到監管影響，股價也大打折扣。今年 1 月 29 日，騰訊的股價達到了歷史新高港幣 475.6 港元後，便一直呈現單邊下跌的趨勢。

騰訊 11 日股價一度跌至每股港幣 307.2 元，觸及 13 個月以來的股價最低點，市值也跌破港幣 3 兆元，與高點相比，蒸發了港幣 1.6 兆元。

股價連續下跌，使得馬化騰的身家比年初縮水港幣 800 億元 (101.9 億美元) 至港幣 2528.88 億元 (約 322.2 億美元)，在 BATJ 中縮水最多。

京東 (JD-US) 的情況也不甚理想，董事長劉強東涉性侵案，9 月 5 日跌幅超過 7%，創 2018 年以來新低，京東市值當天就蒸發約 27 億美元。

今年以來京東股價下跌明顯，相比今年 1 月 29 日 50.68 美元高點，股價已經下跌 48%。從 1 月 29 日以來，短短 7 個月時間，京東市值蒸發高達 351 億美元，相當於超過人民幣 2000 億元。京東的市值目前只有 391.79 美元，其董事長劉強東的身家也縮水 32 億美元左右。

百度 (BIDU-US) 跌幅最小，年內下跌 7.73%，最新市值為 756.58 億美元，掌門人李彥宏的身家為 120 億美元左右，年內縮水 9.3 億美元。