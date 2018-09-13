〈蘋果新機發表〉電信業搶客 iXS Max金色最搶手 遠傳、台灣大預約戰加碼

蘋果發表 iPhone XS、 iPhone XS Max、/iPhone XR 等 3 款新機，台灣取得首波開賣，中華電 (2412-TW) 宣布直接開賣，遠傳 (4904-TW) 及台灣大 (3045-TW) 的預約登記則是吸引果粉參與，統計顯示，以金色 iPhone XS Max 256G 最搶手，兩家業者也分別祭出預約加碼活動，搶客戰打的火熱。

遠傳指出，今 (13) 日上午就開放官網線上登記，截至中午有近半數消費者選擇 iPhone Xs Max，iPhone Xs 則有 4 成，遠傳進一步宣布，網路門市明 (9/14) 日開放限量預約，免訂金還可優先給貨。

遠傳表示，迎接史上最大螢幕 iPhone 新機開賣，全台直營 / 加盟 / 網路等指定門市，將在 9/21 日開賣當天提前至早上 8:00 開始營業，同時提供去年 9 月底前申辦「iPhone 8 年年換新」方案的用戶，回娘家提前升級續約換新機，可享 iPhone 新機最高再折 9300 元的折價。

台灣大指出，iPhone XS 系列新機預約相當踴躍，開放 2 個小時就有破萬果粉預約登記，目前全台通路預約數字持續增加中；此外，今日下午 3 時起，搶先開放另一支 iPhone XR 新機預約 (藍 / 白 / 黑 / 黃 / 紅 / 珊瑚色)。

台灣大表示，iPhone XS / iPhone XS Max 預約數旗鼓相當，不過，今年以首次登場的金色 iPhone XS Max 256G 最搶手，單就金色預約數就占 5 成以上。

台灣大表示，今日開放 iPhone XS / iPhone XS Max(金 / 銀 / 太空灰) 全通路預約，大尺寸金色預約最熱列，主要是因為 iPhone XS Max 是 iPhone 史上最大手機外，256G 價格只比去年發表 iPhone X 多了 4000 元，卻可擁有 6.5 吋大螢幕，吸引果粉高度關注；iPhone XS 的預約數也以金色 256G 最多。