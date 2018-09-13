iPhone雙卡雙待特供版誕生！蘋果罕見舉動之下的中國市場調整

9 月 13 日凌晨舉行的蘋果公司 2018 年秋季新品發布會上，蘋果發布了史上最貴、儲存量最大的 iPhone XS Max，售價最高達 12799 元。

除了越來越貴的 iPhone，此次發布會還有一個信號值得注意：蘋果首次為一個國家改變硬體標準，提供特供版硬體產品。這也反映了蘋果正在中國市場實施戰略調整。

發布會上，蘋果專為中國市場推出了擁有物理雙 SIM 卡槽的 iPhone XR 和 XS Max，而全球其它地區上市的「雙卡雙待」版本，則更多是通過物理 nanoSIM+eSIM 方式實現。

此前，蘋果公司為實現設計和製造流程的標準化、提高製造效率，很少針對特定市場來更換產品標準。本次推出雙卡雙待特供版專供中國市場，表明蘋果公司願意為中國這一全球最大的智慧型手機和網路市場做出調整。

2017 財年，蘋果公司在大中華區創造了 450 億美元的收入，約占年度總銷售額的 20%。

而在 2018 財年第第三季，蘋果大中華區收入占比僅為 17.9%，環比下降 3.4 個百分點。蘋果顯然不太滿意在全球最大的智慧型手機市場中的表現，希望通過「雙卡雙待」等功能上的改變，更貼合大眾化市場的用戶需求，實現收入的增長。

圖片來源：見智公司研究

分地區來看，2018 財年第第三季，蘋果在美洲、歐洲地區的收入年增率增速有所提高， 但在大中華區 (中國大陸、香港、台灣) 和日本地區收入年增率增速則出現下滑。

圖片來源：見智公司研究

截至 6 月 30 日的蘋果第三季財報顯示，硬體銷售依舊是其營收的主要組成部分，是蘋果公司營收的中流砥柱。期內 iPhone 高端機型銷售顯著增長，促使 iPhone 營收年增率增長 20% 至 299.1 億美元，達到蘋果營收占比的 56%。

但另一方面，今年第第二季蘋果智慧型手機的出貨量市佔率下降，喪失了全球第二大手機製造商的地位，取而代之的是華為。

據研究機構 IDC 的最新報告，2018 年第二季蘋果智慧型手機出貨量的市場市佔率僅為 12.1%，低於三星的 20.9% 和華為的 15.8%。與此同時，蘋果 iPhone 當季共售出 4130 萬部，僅年增率增長 1%；iPad 共售出 1155.3 萬台，年增率也僅增長 1%；Mac 共總售出 372.0 萬台，比去年同期的 559.2 萬台下滑 13%。

圖片來源：IDC

蘋果自 2010 第第二季以來，首次在市場市佔率方面滑落至第三位；加上在大中華區銷售增速和收入占比的下降，蘋果此次在華推出「雙卡雙待」能否獲得奇效，仍有待檢驗。