〈蘋果新機發表〉電信業者坦言價格偏貴 料將採用千元內雙飽資費衝刺買氣

蘋果今年度 3 款新機 iPhone XS、iPhone XS Max、 iPhone XR 同步亮相，售價更是高到讓人咋舌，最高規格 512GB 價格高達 52900 元，原本市場預期可望較平價的 LCD 版 64GB 也要 26900 元，連電信業者都坦言，價格的確高貴，在資費設計上恐怕要更多考量才能衝出買氣，市場預期千元以內 999 元雙飽方案可能成為今年主力資費。

蘋果新機終於亮相，兩款採 OLED 螢幕 iPhone XS、iPhone XS Max 手機預計 9/14 下午 3 時 01 分開放預購，9 月 21 日上市；至於 iPhone XR 則要晚 1 個多月上市，預計 10 月 19 日下午 3:01 開始預購，10 月 26 日上市，台灣今年還是名列全球首波開賣國家，五大電信業者及通路業者已在積極準備開賣事宜。

同步公布的新機價格也是相當的高貴，iPhone XS 64GB、256GB、512GB 售價分別為 35900 元、41500 元、48900 元；iPhone XS Max 64GB、256GB、512GB 售價分別為 39900 元、45500 元、52900 元；iPhone XR 64GB、128GB、256GB 售價分別為 26900 元、28900 元、32500 元。

原本市場期價 LCD 螢幕的 iPhone XR 在價格上會較上一代便宜，但是售價公布仍是比 iPhone8 還要貴，連電信業者都坦言，價格的確是很貴，會不會影響買氣，還要觀察 iPhone6、iPhone6S 等前幾代機型使用者的換機潮，另外，電信業者的資費及購機補貼也是拉升買氣的重要關鍵。

電信業者近年來逐步縮減購機補貼，尤其是今年來的低價吃到飽資費戰，499 元之亂到現在的 488 元學生專案等，雖說是單門號方案，但也對手機的買氣造成影響，iPhone 新機，是電信業者年底前最大一檔衝刺機會，如果無法衝出買氣，恐影響今年營收及獲利的表現。

不過，消費者似乎已習慣低價吃到飽，今年的 iPhone 資費將更加難以拿捏，想要從 499 元吃到飽一舉拉升至 1399 元吃到飽，難度相當的高，業界傳出，經過謹慎的評量，千元不到的 999 元上網吃到飽、網內打到飽的雙飽方案，可能成為今年主推的資費，在購機的補貼上，則還是趨於緊縮。