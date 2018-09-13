【林奇芬專欄】貿易戰能否休兵，中國基金該留該賣?

中美貿易戰主導了今年投資市場，到目前為止，美股續創新高站在雲端，中國股市則跌落谷底。這幾天傳出訊息，美國似乎有意重啟另一輪貿易談判，是否雙方僵局有解? 姑且不論這是談判手法還是實質轉機，手上有中國基金的投資人內心仍然忐忑不安。

短時間來看，在川普政策下，中國股市難有大行情，單筆投資人仍要管控手上資金部位，不宜有太大持股，但若定時定額投資人，目前則是一個不錯的投資時機，可以堅定地持續布局。尤其是以投資 A 股為主的中國基金可以多加留意。

貿易談判，雙方仍在角力中

美國發動的貿易戰，說白了，主要對象是中國，其他國家是配角。而貿易戰第一波只課了 500 億商品關稅，就把中國股市打到骨折，接下來若真的擴大課稅規模至 2000 億美元商品，對中國經濟、股市的殺傷力不言可喻。

但這幾天傳出訊息，美國首席經濟顧問證實，美國將與北京進行新一輪貿易談判，此又激起市場無限想像。不過，先前雙方官員已經舉行四次正式會談都無結果，這次能不能有所轉圜，實在難以過度樂觀。最佳狀況應該是中國大量開放市場，以換取美國課稅範圍縮小。但按川普目前美國優先立場，應該不會給中國太好的條件，市場可能短線有些波動空間，但趨勢上仍然難以樂觀。

大國博弈下的是一盤政治大棋，投資人難以預測，不過，我們可以從最糟糕的情況來反推，目前究竟該不該投資中國。

一，中國發生金融風暴的風險高低。

整體來說，風險應該仍屬可控。雖然近期市場擔心中國企業債務風暴蔓延，包括許多地產公司高負債危機。但中國政府對國內企業與金融機構，仍有較大掌控能力，內部金融風暴應該可控制在某個範圍內。

另外，目前中國外債金額有限，再加上中國仍屬外匯管制國，中國有龐大外匯存底等，即使有國際空頭機構試圖攻擊人民幣或中國股市，能力應該相當有限。以近期新興市場貨幣大幅貶值，但人民幣卻僅小範圍波動，即可知道。

二，港股與陸股的投資風險。

港股在 2018 年 1 月恆生指數創了新高 33484 之後，已經反轉進入空頭趨勢，至今 (9/12) 跌至 26345 點，跌幅 21.3%。陸股的上證指數此波高點是 2015 年 6 月 5178 點，至今跌至 2656 點，跌幅 48.7%。港股屬國際市場，易受國際資金影響，若未來國際股市面臨修正壓力，港股將是提款機，投資風險仍高，暫不宜進場。但陸股屬封閉市場，而且修正幅度已大，未來持續下跌空間有限，是可以開始定時定額分批佈局的市場。

中國基金有二種，布局方向不同

投資人應該知道，中國基金有二種，一種是以投資港股、境外中國企業為主的中國基金，另一種是直接投資中國 A 股的中國基金。

大多數境外基金公司發行的中國基金以投資港股為主，過去幾年表現較優。但這類基金受到國內金管會限制，投資中國 A 股比例不得超過 10%。另一種由國內投信發行的中國基金，則有取得直接投資中國 A 股額度，投資 A 股比例不受限制，但因為過去幾年中國股市表現不佳，因此績效較落後。

從市場位階來看，目前大陸 A 股位階較低，較適合做定時定額投資。另外，中國 A 股在今年納入 MSCI 新興市場指數後，未來將從封閉市場逐步走向開放市場，國際資金也會持續流入，因此 A 股仍具有長線投資吸引力。

由於境外中國基金受到投資 A 股比例不得超過 10% 限制，目前已經開始有境外中國基金因為投資 A 股比重越來越高，而選擇從台灣市場下架，由此也可探知投資機構的投資風向。

從以上幾個方向觀察，如果想要布局中國基金，該選哪一種中國基金，投資人應該有所判斷。不過，中國股市成長之路仍是一條漫長道路，短時間難有火花，較適合定時定額細水長流。

(以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險)

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