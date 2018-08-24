【林奇芬專欄】美股獨強，你該如何投資?

美國股市創下史上最長多頭，突破 3453 天記錄，S&P500 指數也突破歷史新高，來到 2873 點，道瓊指數雖未創新高但也接近歷史高點，Nasdaq 指數更在 7 月率先突破歷史新高，衝上 7933 點。

美股氣勢如虹，凸顯了其他市場的疲弱不振，目前全球股市唯有美股笑呵呵，其他市場獨垂淚。面對這樣的投資環境，更需要審慎投資。強勢市場基金可以續抱，但需要隨時追蹤市場動向，弱勢市場需要檢視手上基金部位，適度降低投資比重，或轉為定時定額長線布局策略。

今年以來市場走勢，強弱勢分明，有以下幾個重點。

一，全球股市唯美股獨強。

就技術面來看，美國股市走勢強勁，但歐洲、日本股市在年線附近徘徊，走勢疲弱。新興市場則大多跌破年線呈空頭走勢，特別是中國、俄羅斯，走勢最弱，更不用提發生經濟風險的土耳其、阿根廷。

在美國之外市場中，目前唯有印度、台灣，還保持相對強勢。但台股近二個月波動幅度加大。整體而言，只有美股表現一枝獨秀。

美元走勢牽動國際資金流向，今年以來美元強、非美元貨幣貶值趨勢，至今尚未改變。短線美元指數在 97 附近有壓力，小幅回檔，但 9 月份升息機率幾乎無懸念，美元仍可維持強勢。

接下來就看第四季，美元是否還有升息機會。雖然聯準會表示，貿易戰若升高，可能延緩升息步伐，但按照目前 CPI 數據，持續升息機率仍然比較高。

三，貿易戰轉為持久戰。

川普發動的貿易戰，一波接一波，並無緩和跡象。目前對歐洲的課稅行動稍有緩和，例如，尚未對歐洲汽車課高關稅，但對中國的貿易戰則沒有緩和，第二波 2000 億美元商品課稅清單即將公布，雙方官員的談判也沒有進展。

美國想以貿易戰來施壓中國或其他市場的態度並未改變，貿易戰已經成為持久戰，接下來企業就需要調整產業布局，來因應美國的貿易政策。

四，美國景氣強勁，其他國家漸受衝擊。

美國企業第二季交出漂亮財報，民眾就業穩健，失業率在歷史低檔，美國經濟維持暢旺。但近期市場擔心中國債務風險升高，是否引發金融風暴，而新興市場體質較差國家，也面臨資金外逃、通膨升高、景氣下滑風險。

當然，美國經濟能否持續保持強勁，將是觀察重點，未來若美國景氣轉弱，對全球都將帶來連鎖衝擊。現階段各項指標仍然健康，但需要提高警戒持續追蹤。

投資人該如何因應目前的市場環境呢?

一，強勢市場，續抱追蹤。

目前強勢的市場包括，美股、台股、印度、科技、生技、美高收債。這類基金可以續抱，若要加碼要等回檔小幅加碼，並時時追蹤經濟指標、企業獲利表現與股市動向。

二，弱勢市場減碼，或改為定時定額投資。

這類市場包括，中國、俄羅斯、東協、原物料、新興債等。走勢已經轉弱，短時間沒有太大動能扭轉方向，先控管短期風險。若想要逢低布局，最好採取定時定額投資方式，用 3 到 5 年的時間慢慢投資。

(以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險) 歡迎加入林奇芬治富俱樂部 http://www.facebook.com/mrsmoney888