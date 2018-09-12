【馮冠華專欄】美科技股反彈，港股可望止跌

9 月 12 日推介 - 安東油田（3337）

1）上日港股市況總結：中港兩地股市週二反覆偏軟。恆指平開後，盤中更曾一度上升約 80 點，但午後再次走弱，最終收報 26423 點，五連跌並下跌 191 點。大市成交額按日下跌約 10% 至 845 億。滬深港通成交金額也下跌約 2% 至 74 億；流向轉為淨流出，金額約 3 億。藍籌股 15 升 32 跌 3 持平。



板塊方面，澳門博彩股受大行降低評級而急瀉，水泥及鋼鐵則受發改委對建材價格形勢進行調研而大挫。高貝塔板塊如教育、醫藥、物管及手機設備也表現頗差。相反，油服公司有追捧，本地公用股再起其防守實力，也有熱錢流入部分港股通新貴，如滙付天下（1806）、有才天下獵聘（6100）及平安好醫生（1833）等。做空方面，佔大市成交上升至 15.3%。牛熊証街貨最新比重為 40:60，重貨區方面，熊証重貨區仍在 27600-27649，牛証則分散在 26150-26399。

簡評：壞消息有如雨後春筍，但筆者對昨天中槍的澳門博彩股依然有期望。有大行報告指澳門愽彩毛收進入下行週期，中國經濟不穩令貴賓廳業務受影響，並把 2019 毛收從其先前估計的 11% 大幅下調至 4%，整個板塊因而全被拖下。

弱市下降級報告倍增威力，投資者也懶理港珠澳大橋，澳愽（880）新賭場，大灣區等效應，在板塊已連跌多天下仍被大力拋售，過火了！不知是否巧合，中央近來頻頻出手干擾一些今年曾經強勁的行業，內房已是司空見慣，還有教育、醫藥、手遊、煤炭以至昨天的水泥及鋼鐵。



市場國際化這理想，單是降低政策風險就需大改革了。昨晚蘋果受大行報告唱好大升 2.53%，公司明天的發佈會將是全球焦點。油服股昨天有勢，安東油田（3337）及中海油田服務（2883）可關注。

2）美股上日市況總結：受科技股反彈帶動，美股三大指數週二全面造好。道指早段曾因中國下星期將要求世界貿易組織（WTO）批准對美國進行制裁下急跌，但迅速倒升，收市上升 114 點或 0.44%。標指和納指則分別上升 0.37% 及 0.61%。美滙指數回落至 95.11，十年期國債債息約持平在 2.981%。紐約期油上升 0.8%。港股 ADR 反彈 153 點，相當於恆 26575 點水平。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

彭博引述消息人士稱，安踏體育（2020）考慮競購市值 40 億美元的 Amer Sports，有傳只收購公司部分資產。Amer Sports 旗下品牌，包括網球拍 Wilson 和登山鞋 Salomon。

據聯交所權益披露顯示，基金股東 The Capital Group Companies 在上周五以平均價 24.3 元沽出 5974.6 萬股中國燃氣（384），涉資 14.5 億元。

騰訊（700）公告，昨天以 307.6 元至 313.6 元回購 12.6 萬股，涉 3,895 萬元。藍籌新貴中國生物製藥（1177）宣布，過去兩日於市場買入 1440 萬股股份，涉及資金 1.28 億元，每股平均價約 8.92 元。



另外，平保（2318）旗下平安資產管理，於上周五在場內以每股平均價 5.666 元，買入約 5966.5 萬股工行（1398）H 股，涉及資金 3.38 億元。交易後，持股量升至 10.03%。平保及旗下公司自 7 月起，共 6 度增持工行股權。



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