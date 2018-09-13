〈蘋果新機發表〉第4代蘋果手錶凸顯健康監測功能 鎖定嬰兒潮世代

蘋果 (AAPL-US) 在推出全新的 Apple Watch 系列時，其實已經設定了主要客戶群：嬰兒潮世代，也就是目前大多數人的父母。

蘋果公司週三 (12 日) 在加州蘋果總部的產品展示會上，介紹了 Apple Watch 第 4 代的一系列新的健康功能，這些功能明確針對高齡用戶。

這項新產品能辨別用戶是否跌倒，並且具有檢測心臟病常見的心房顫動 (AFib) 問題，這是老年人中非常常見的病癥。

哥倫比亞大學醫學中心心臟病學研究員 Jeffrey Wessler 說：「預防跌倒、AFib 檢測和心率變慢的警報，是針對嬰兒潮世代最理想的功能，因為這些狀況衍生的患病率往往非常高。」「如果，蘋果公司真的可以讓高齡人口族群適當地使用這些設備，結果可能會改變整體環境。」

但是，將這項技術應用於老年人身上並不像看起來那麼簡單。

Apple Watch 不便宜，而且對於那些靠固定收入生活並且已經耗費巨資照顧慢性疾病的人而言可能過於昂貴。而且對於那些不是在智慧裝置和觸控螢幕上長大的人來說，改進用戶體驗還有很長的路要走。

不過，蘋果公司開始與像安泰人壽 (Aetna) 這樣的保險公司合作，這可能會讓數百萬人可以獲得補貼使用 Apple Watch。

另一個重要的進展，蘋果還表示，新的 Apple Watch 已獲美國食品和藥物管理局 (FDA) 批准配置測量心臟跳動的心電圖功能。

這可能只是蘋果公司深入拓展健康監測領域的開始，也是蘋果開始鎖定老年用戶的濫觴，因為這個年齡層的人面臨的醫療風險非常高。

透過將該設備以「靈巧健康守護」進行行銷，正如蘋果 COO Jeff Williams 在台上所描述的那樣，Apple Watch 可讓用戶及其朋友和家人安心。隨著假日購物季節接近，千禧世代正在為父母尋找完美的禮物，可以預期的是：今年新版的 Apple Watch 銷售額可望大幅提升。