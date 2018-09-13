蘋果將iPhone售價全面提高 但功能差異小 凸顯入門版優勢

蘋果 (Apple)(AAPL-US) 通常會為最頂級的 iPhone 保留最好的功能，但今年看起來最具吸引力的，是定價最低的一款。
蘋果週三一如預期發布了 3 款手機：iPhone XR，iPhone Xs 和 iPhone Xs Max。價格最低廉的 6.1 吋 LCD 版本 XR，售價 749 美元起，XS 做為 iPhone X 的增強版，起價 999 美元，大螢幕版本的 XS Max，最低價格高達 1099 美元。
與去年為 iPhone 8 及 iPhone X 的兩個系列相較，今年所有 3 種型號都是接近全螢幕的大尺寸手機，沒有 Home 鍵，並使用面部解鎖的 FaceID。
入門機型
入門級 iPhone XR 起價為 749 美元，可望成為最具吸引力的機種，在於它擁有關鍵的高端功能，售價又較低。
XR 的優勢在於使用更便宜的 LCD 螢幕、鋁製機身和單鏡頭相機，成本比去年的 X 低了許多。對去年因 iPhone X 售價過高而延後購機的果粉，今年的 XR 提供了一個更佳的買進機會。
與此同時，iPhone XR 比去年的入門級 iPhone 8 售價高了 50 美元。而 2 年前，蘋果也把入門機型的售價提高 50 美元，換句話說，這 2 年蘋果共把入門機型售價上漲了 100 美元。
高階機型
中間產品 Xs 以與去年 iPhone X 相同的 999 美元起價，功能相似。
但去年，X 是頂級產品，蘋果今年把最頂級的 iPhone，給了 iPhone Xs Max，售價為 1099 美元，新台幣售價 39900 元。如果你想要 512G 的大容量，花費將達 1449 美元 (新台幣售價 52900 元)，為蘋果史上最高售價。
為手機支付這麼高的價格，這聽起來有點瘋狂，但 iPhone XS Max 迎合了特定類型的蘋果消費者—有 iPhone 有史以來最大的 6.5 吋螢幕，多達 512 GB 的儲存空間，以及較 iPhone X 還多出 90 分鐘的超大電池。
對於許多 iPhone 消費者來說，TouchID 的存在，以及 LCD 和 OLED 之間的區別，可能感受不是很明顯， 也不值得額外的 250 美元。這無疑使中間的 Xs 機型，似乎少有特殊的吸引力。
料客戶湧向入門機種
《Market Watch》報導指出，過去 1 年，蘋果公司在手機定價方面設計了一個成功的策略，但今年可能因為 iPhone XR 太具吸引力，而偏離了這個策略。
由於高價機型的利潤更高，彌補了蘋果手機銷售停滯的弱點。不過，今年 iPhone XR 可能會改變這種情況，由於它能以更低價格，提供幾乎相同的功能，可能會讓大量客戶遠離新的 iPhone Xs。
此外，蘋果將繼續出售 iPhone 7，起價為 449 美元，以及 iPhone 8，起價為 599 美元，但它看起來要殺掉 iPhone SE 和 6S。