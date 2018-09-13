蘋果將iPhone售價全面提高 但功能差異小 凸顯入門版優勢

蘋果 (Apple)(AAPL-US) 通常會為最頂級的 iPhone 保留最好的功能，但今年看起來最具吸引力的，是定價最低的一款。

蘋果週三一如預期發布了 3 款手機：iPhone XR，iPhone Xs 和 iPhone Xs Max。價格最低廉的 6.1 吋 LCD 版本 XR，售價 749 美元起，XS 做為 iPhone X 的增強版，起價 999 美元，大螢幕版本的 XS Max，最低價格高達 1099 美元。

與去年為 iPhone 8 及 iPhone X 的兩個系列相較，今年所有 3 種型號都是接近全螢幕的大尺寸手機，沒有 Home 鍵，並使用面部解鎖的 FaceID。

入門機型

入門級 iPhone XR 起價為 749 美元，可望成為最具吸引力的機種，在於它擁有關鍵的高端功能，售價又較低。

XR 的優勢在於使用更便宜的 LCD 螢幕、鋁製機身和單鏡頭相機，成本比去年的 X 低了許多。對去年因 iPhone X 售價過高而延後購機的果粉，今年的 XR 提供了一個更佳的買進機會。

與此同時，iPhone XR 比去年的入門級 iPhone 8 售價高了 50 美元。而 2 年前，蘋果也把入門機型的售價提高 50 美元，換句話說，這 2 年蘋果共把入門機型售價上漲了 100 美元。

高階機型

中間產品 Xs 以與去年 iPhone X 相同的 999 美元起價，功能相似。

但去年，X 是頂級產品，蘋果今年把最頂級的 iPhone，給了 iPhone Xs Max，售價為 1099 美元，新台幣售價 39900 元。如果你想要 512G 的大容量，花費將達 1449 美元 (新台幣售價 52900 元)，為蘋果史上最高售價。

(圖: AFP)

為手機支付這麼高的價格，這聽起來有點瘋狂，但 iPhone XS Max 迎合了特定類型的蘋果消費者—有 iPhone 有史以來最大的 6.5 吋螢幕，多達 512 GB 的儲存空間，以及較 iPhone X 還多出 90 分鐘的超大電池。

對於許多 iPhone 消費者來說，TouchID 的存在，以及 LCD 和 OLED 之間的區別，可能感受不是很明顯， 也不值得額外的 250 美元。這無疑使中間的 Xs 機型，似乎少有特殊的吸引力。

料客戶湧向入門機種

《Market Watch》報導指出，過去 1 年，蘋果公司在手機定價方面設計了一個成功的策略，但今年可能因為 iPhone XR 太具吸引力，而偏離了這個策略。

由於高價機型的利潤更高，彌補了蘋果手機銷售停滯的弱點。不過，今年 iPhone XR 可能會改變這種情況，由於它能以更低價格，提供幾乎相同的功能，可能會讓大量客戶遠離新的 iPhone Xs。

此外，蘋果將繼續出售 iPhone 7，起價為 449 美元，以及 iPhone 8，起價為 599 美元，但它看起來要殺掉 iPhone SE 和 6S。