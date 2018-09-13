傳英特爾供貨短缺 推遲蘋果新Macbook發表時間

在蘋果 (AAPL-US) 新品發表會中 ，除了三款新 iPhone 和新一代 Apple Watch 4 之外，先前預期的擁有臉部辨識功能的 iPad Pro、平價版 Macbook 和 Mac 桌機，並未出現在這次的發表會中，令人好奇蘋果究竟何時才會推出這些產品。

有報導認為，蘋果很可能在近期為新的 MacBook 和 Mac 桌機，單獨做一次發表會，時間可能訂在 10 月份。上一次 Mac 電腦發表的時間是去年 6 月，蘋果在開發者大會 (WWDC) 上推出 iMac Pro。

儘管 13 吋和 15 吋的 MacBook Pro 在 7 月份才剛推出 Coffee Lake 處理器進行更新，但與盛大的新 iPhone 和 Apple Watch 相比，這樣的更新並沒有被大肆宣傳。如果仔細觀察一下產業狀態，也許就能明白蘋果為何延遲了公告。

從筆記型電腦方面來看，蘋果通常採用英特爾 (INTC-US) 的處理器。英特爾剛剛推出了新的 Whiskey Lake 和 Amber Lake 處理器，不過，據報導，這些處理器正面臨供貨短缺，有可能因此推遲了新 MacBook 的發布。在英特爾正面臨 14 奈米處理器供貨問題的時候，對蘋果來說也許並不是一個大肆發表新 MacBook 的好時機。

另一方面，桌機相關組件更是面臨很大的變化。從歷史經驗上來看，蘋果通常更傾向採用英特爾的處理器，但 Coffee Lake Refresh 處理器似乎還需要幾個月的時間才能完成交貨。此外，蘋果通常採用超微半導體公司 (AMD-US) 的顯卡，但在去年，除了 Radeon RX Vega 56 Nano 之外並沒有看到任何新的組件推出。

儘管無法確定新的 Mac 可能會何時推出，蘋果已承諾過會推出新款 Mac Mini 和 Mac Pro 2019。消費者只能期待蘋果會在今年年底前或是明年之前兌現誓言。