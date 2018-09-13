蘋果發布3款新iPhone：Watch4搭載心電圖功能

蘋果公司 (AAPL-US) 週三 (12 日) 年度秋季發表會上推出了 3 款新 iPhone：

iPhone XR，749 美元起。

iPhone XS，999 美元起。

iPhone XS Max，1099 美元起。

iPhone XS 和 XS Max 將於週五 (14 日) 接受預訂，於 9 月 21 日發貨。iPhone XR 將於 10 月 19 日預訂，並將於一週後發貨。

新 iPhone 價格 / 圖：Cnet

XS 與 XS Max

iPhone XS 配備 5.8 英寸 OLED 螢幕，尺寸與去年的 iPhone X 相同，續航力較 iPhoneX 增加 30 分鐘。

蘋果公司也推出了迄今為止最大的手機，配備 6.5 英寸 OLED 螢幕的 iPhone XS Max。因電池也是有史以來蘋果手機裡最大顆的，續航力較 iPhoneX 增加 1.5 小時。

圖：afp

兩款手機都提供 IP68 防水等級 (2 米水深；浸水達 30 分鐘)。搭載了新的 A12 Bionic 處理器，7 奈米製程可實現比 2017 版手機快 30% 的性能，提供 64GB、128GB、和高達 512 GB 的存儲空間，改進的顯示效果給予更好的色彩表現，和全新的機殼顏色金色。

蘋果全球行銷副總 Phil Schiller 表示，具有改進的 12MP 雙攝像頭系統，具有真實色調的閃光燈和帶有「更大、更深像素」的新傳感器，可以獲得更好的肖像模式照片。

7MP 的前置攝像頭的速度快了兩倍，可以使用點投影儀創建攝影深度，並啟用於解鎖手機面部識別的 FaceID 系統。

這兩款手機都將提供雙 SIM 卡功能，允許用戶在同一部手機上擁有兩個電話號碼。

圖：afp

XR

第三款新型號 iPhone XR 採用彩色鋁質飾面，並配有 6.1 英寸邊緣到邊緣的 LCD 顯示屏。與 X 和 Xs 類似，在更快的 A12 Bionic 處理器上運行，並提供增強的相機設置。電池續航力將比 iPhone 8 Plus 長約 1.5 小時​​。

i7 與 i8

蘋果將繼續銷售 iPhone 7 和 8 代。iPhone 7 為 449 美元起，iPhone 8 為 599 美元起。

Apple Watch 系列 Series 4

新版 Apple Watch 將提供更好的健身追踪和新的健康功能。螢幕比上一代 Watch 大 30%，核心應用程式已經過更新和重新設計，用戶可以自定義全新的錶面。

圖：afp

新款手錶配有先進的心臟監護儀，用於拍攝心電圖 (ECG)。Watch 系列 4 是第一款可以接受 ECG 的非處方設備，軟件還可以提醒用戶是否有心房顫動等心臟病。

Watch 4 的起價為 399 美元，配備電信功能的為 499 美元起，可週五開始訂購。Watch 3 價格也降至 279 美元起。

圖：afp

蘋果股價週三收盤小跌 1.24% 來到 221.07 美元。