「特斯拉殺手」？蔚來汽車IPO上市 股價雲霄飛車

中國電動汽車製造商蔚來汽車 NIO (NIO-US) 股價週三 (12 日) 從市場亮相下跌 15% 後大幅回升，此前該公司首次公開募股 IPO 定價在預期範圍的下限。

NIO 股價週三收盤上漲 5.43% 來到 6.60 美元。

NIO 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

由於投資者擔憂主要競爭對手特斯拉 (TSLA-US) 遇到的困境，對電動汽車製造商開始給予謹慎的態度，而股價的反彈對 NIO 來說是一個壓力的緩解。

投資者擔心特斯拉的現金流量問題，是否現金撐的過 2018 年也較緊迫。特斯拉也在成為大眾市場汽車製造商的過程中努力實現其生產目標。同時，賓士近日也推出了自家的電動 SUV 車款，然電動車市場呈現擁擠狀態。

NIO 於 6 月份開始交付其 ES8 SUV 車款，8 月份售出 1121 輛，目前為止生產約 2000 輛 ES8。該公司計劃在今年年底前推出第 2 款價格較低的電動 SUV 多用途車 ES6。

ES8 / 圖：nio

在補助前，前 1 萬輛 ES8 為「創立版」，每輛人民幣 54.8 萬元起。一般 ES8 售價人民幣 44.8 萬元起，補助後約人民幣 37.5 萬元，大約是特斯拉 Model X 一半價格。

如用戶選擇電池用租的，車輛售價可降至約人民幣 27.5 萬元起，每月電池租金為人民幣 1280 元。

NIO 由中國企業家李斌於 2014 年創立，在 2018 年的前 6 個月淨虧損 5.026 億美元，營收為 695 萬美元。截至 6 月 30 日，它擁有 6.77 億美元的現金和現金等價物。

國際品牌？

雖然 NIO 號稱全球國際品牌，但目前主要生產都在中國本土，而 ES8 目前也只在中國上市。

NIO 的上市是今年中國企業在美國的第 3 大上市公司，也顯示了中國電動汽車製造商在尋求新資本來開發新產品和融資投資，包括自動駕駛和電池技術。

在募股 1.6 億股的情況下，如全額出售於收盤價 6.6 美元，其市值約 10.56 億美元。

自 2009 年開始推廣電動汽車以來，中國的目標是成為全球主要的生產商，試圖遏制汽車排放、提高能源安全、和促進高科技產業。

WM Motor 和 Xpeng Motor 等幾家電動汽車製造商也從重量級投資者那裡籌集資金，其中包括科技巨頭阿里巴巴 (BABA-US)、百度 (BIDU-US)、和騰訊。

高盛 Goldman Sachs、摩根大通 JPMorgan、和摩根史丹利 Morgan Stanley 撮合了這次 IPO。美國銀行美林 (BAC-US)、瑞士信貸、花旗集團、德意志銀行、和瑞銀也參與了此過程。