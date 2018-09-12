建新上市首日穩步邁蜜月行情 後市本業、轉投資樂觀

航運股新兵建新國際 (8367-TW) 今 (12) 日以承銷價 20.08 元掛牌上市，儘管大盤持續遭逢國際金融市場動盪的龐大亂流，不過建新仍穩穩展開蜜月行情，一度上漲近 8%，建新表示，裝卸業務動能持續增溫，另外旗下安順裝卸是台中港區唯一建置符合「台中市生煤自治條例」規定的物流業者，未來環保政策日趨嚴格下，整體卸煤量和毛利將有大幅提升空間，後市樂觀，另一個轉投資中科物流，倉儲空間供不應求，也正在擴建中。

建新國際是國內唯一垂直整合報關、運輸、倉儲、散雜貨船泊裝卸和貨櫃集散站等五大業務的一條龍整合性物流解決方案供應商。

同時，旗下兩家子公司安順裝卸和中科物流，是二大轉投資小金雞，安順裝卸因獨家經營台中港兩座煤炭碼頭之一，營運持續看好。

中科物流是中部科學園區內唯一的精緻倉儲業者，建新說明，目前中科物流倉儲空間已供不應求，正進行第二期物流大樓擴建中，預計明年上半年可完工投入營運，屆時倉儲面積將較目前倍增，由於精緻倉儲毛利較高，看好對未來獲利貢獻可期。

除了二大子公司長期成長趨於樂觀，目前裝卸業務 (約 43%) 占建新營收比重最高，隨著銅土客戶上半年度庫存調整已告一段落，下半年銅土裝卸量預料將趕上去年全年水準，同時，廢鐵裝卸量前 7 月已超過去年全年數量，營運動能持續增溫。

建新今年上半年合併營收 8.11 億元，年增 3.82%，營業毛利 2.32 億元，年減 6.83%，稅後純益 6093 萬元，年減 24%，每股純益 (EPS)0.83 元。