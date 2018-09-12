台郡砸百億元建5G營運中心 估新增1倍產能

台郡 (6269-TW) 今 (12) 日與高雄市政府簽訂和發園區購地合約，將投資百億元，設立集團 5G 智能通訊事業營運中心，計畫分二期興建廠房投產，整體完工投產後，預計可增加 1 倍產能，將可創造 2500 個就業機會。

董事長鄭明智指出，在和發園區的新廠擴建，預計投資百億元，逐步落實多元化創新技術策略，發展新材料、新設備、新技術，並結合南部在地的國際知名無線通訊技術專家，包含中山大學教授翁金輅、台南大學教授陳居毓等人，在高雄深耕台灣毫米波技術，發展高頻無線傳輸技術。

他強調，台郡積極投資與成長，可為人才提供職涯發展的宏大舞台，呼籲台灣高頻無線傳輸專家人才，一起加入共同創造未來新事業。

台郡指出，在取得和發園區新廠土地後，將分二期興建廠房投產；第一期將在簽約完成後動工，預計 1 年後可陸續完成試產及投產，為明後年的 5G 新事業提供發展動能；預計整體二期完成後，將可為集團增加 1 倍產能。

台郡為蘋果軟板供應鏈，第 2 季稅後純益 1.46 億元，季減 40.7%，年減 60.1%，每股純益為 0.47 元；累計上半年稅後純益為 3.92 億元，年減 35.8%，每股純益為 1.27 元。

台郡指出，下半年成長動能來自手機通訊管理模組及高頻無線傳輸模組，同時，在美系客戶筆電及平板電腦軟板占有率持續成長，全年營收成長 10% 以上目標可望達陣，第 4 季將更優於第 3 季。