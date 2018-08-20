〈航運股新兵報到〉建新明起競拍 底價17.31元 9月中上市

航運族群新兵建新國際 (8367-TW) 預計於 9 月中旬正式掛牌上市，為配合初次上市前公開承銷，將於明 (21) 日起至 23 日舉行競價拍賣，競拍底價為 17.31 元，競拍總張數 553.1 萬股，每筆標單最低投標數量為 2000 股，預計 27 日上午 10 點開標。

建新是全台唯一以一條龍經營的「全方位物流解決方案供應商」，將報關、散雜貨船泊裝卸、自動化卸煤及煤炭儲存、運輸、各類型倉儲和貨櫃集散站等業務全面整合，可提供客戶客製化整合物流服務，也將是台灣首家整合物流服務的上市公司。

建新目前船舶裝卸營收比重近 45%，是主要業績來源，建新總經理陳彥銘進一步說明，自動化卸煤業務是台中港區內唯一建置符合「台中市生煤自治條例」規定的物流業者，尤其台中港務公司推行煤炭優先集中於兩座碼頭進行裝卸作業的政策，其中一座是由建新獨家經營，因此，將是環保意識抬頭最大的受益者。

建新過去 2 年稅後純益分別為 1.68 億元、1.33 億元，今年上半年為 0.61 億元，每股純益 (EPS) 分別來到 2.4 元、1.86 元和 0.83 元，獲利表現衰退，主要是因高毛利銅土業務量縮減，且資本支出擴張推升費用。

不過，陳彥銘強調，煤和港口環保化管理、自貿港轉口業務、港區貨櫃集散站不足都將是未來長久成長的商機，有很大的發展空間，因此，近幾年密集投資，進行相關業務布局已逐漸完成，近 3 季獲利已呈現逐季成長。

法人也看好，隨著建新新增貨櫃場後業務激增，全年可望轉盈，且轉投資持股 83.09% 的安順卸煤獲利大增，再加上新簽訂的銅土業務將於下半年挹注營收，今年起，建新獲利可望重啟成長。