台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月12日

金管會昨（11）日公布金金併相關法規修正案，預計 12 月起跑，受理金控、銀行申請啟動非合意併購，並放寬金控增資子公司規定，以利金控挹注子公司資金，作為併購銀彈來源；目前符合者有五金控、六銀行。
金管會昨（11）日公布上市櫃公司大陸投資情況，今年第 2 季，大陸投資收益匯回比率攀升至 17.73%，創歷史新高，金管會表示，主要原因與國內投資需求，發放股利或投資設廠有關。
全球金融危機適逢 10 周年之際，土耳其與阿根廷貨幣近月接連崩跌，引發投資者擔憂其他新興國家貨幣風險恐因此提高。日本野村控股（Nomura）公布最新報告指出，斯里蘭卡、南非等 7 大新興經濟體未來一年內爆發貨幣危機風險最高。
經濟日報
金金併 六銀行拿到門票
鴻海傳赴美設蘋果組裝廠
上市櫃匯回大陸收益 創高
工商時報
野村: 7 新興國家有貨幣危機
人民幣保單熱賣 年增近 9 倍
三星拉智原 強碰台積電
聯合報
查空汙 鎖定 30 家大企業
全年稅收 估可達標
美經濟榮景 10 年首見
蘋果日報
禿鷹鎖定蘋果 空單衝美股第一
政府鼓勵返台 台商已讀不回
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中國時報
電價審議會明召開 經部擬凍漲
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機捷通車兩樣情 沿線房價 7 跌 5 漲
自由時報
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Q2 砸 5220 億 中國國家隊硬撐 A 股
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