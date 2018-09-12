〈分析〉避免信評沒人信 人行出手打泡沫 統一監管債市評等

為了完善債市監管，中國人民銀行和證監會昨 (11) 日傍晚聯合發表最新公告，表示會逐步統一銀行間債券市場與交易所債券市場信評業務資質，加強對信評機構統一管理。這項措施也被外界解讀，人行和證監會接下來把目標放在結束多頭監管的弊端。

人行官網發布的第 14 號公告指出，未來會同證監會以及銀行間市場交易商協會將協同債券市場信評機構業務資質的審核或註冊程式，對於已經在銀行間或交易所債券市場開展評級業務的評級機構，將設立綠色通道實現信評業務資質互認。

公告更授權，證監會和相關分支機構和自律組織有權對信評機構透過現場、非現場方式進行監督檢查和自律調查，必要時可對信評機構開展聯合調查，對違反法律法規、監管規定或自律規則的，將依法給予行政處罰或自律處分；未來還會建立健全信評監管及自律管理訊息共用機制；並將逐步統一對信用評級機構展開以投資人為導向的市場化評價。

上海對外經貿大學金融系講師鐘輝勇認為，這項公告發布肯定是件好事，尤其信評機構涉及多部門監管，過去每個部門標準不一致，現在統一信評標準有非常強的積極意義。

事出有因 陸最大信評機構被暫停相關業務一年

人行與證監會這番舉動，讓人想起上個月 17 日，中國最大信評機構大公國際，因為信評不實、私下向企業收取高額費用後再調整企業信評等嚴重違約，遭到中國銀行間市場交易商協會、中國證監會嚴重警告處分，並暫停公司債業務與債務融資工具市場相關業務一年。

這樣誇張的違法情事，也代表中國債券市場信評存在大量弊端，才讓人行決定對此從嚴監管。就像中國國務院總理李克強以前在當地方官時，並不信任政府部門數據一樣，中國的信評多年來也存在虛高等問題。

就拿大公國際來說，先前被爆出向企業收取钜額「諮詢費」，再「幫助」企業調升信評，被查出涉及企業一共 31 家。企業交錢就能改變信評，對市場最直接的影響就是會助長信評泡沫、扭曲市場定價。

更嚴重的是，大公國際的行為並非異類，上述問題在中國信評行業中普遍存在。近幾個月來，中國債券市場違約進入高發期，違約主體不乏信評較高的上市公司，也讓中國債市的信評弊病也隨之暴露。

正因如此，大公國際被嚴懲後，隨即引發市場高度關注，上述行動的意義決不僅僅是「處罰一家信評機構」那麼簡單，這不僅是近年來信評公司在信用債市場受到的最嚴厲處分，同時還是第一起銀行間債市、交易所債市統一執法事件。

當信用評等也不可信

有業內人士指出，在去槓桿逐步推動、風險逐步釋放的背景下，部分投資人受資金方風險偏好或者內部規定的限制，只投資 AA + 及以上、甚至 AAA 及以上級別債券。而部分發行人為了確保融到資，也想和信評機構合謀提升信評，連帶摧毀信評的客觀性與價值。

對於信評造假，一名資管機構的負責人表示：「信評結果是我們投資債券的重要參考標準，如果評級被發現是『摻水的』、『摻雜質的』，那信評參考價值就越來越小。如果有一天，信評機構給出的級別失去公信力，只是一個單純的符號，我想這個行業的發展空間也就到頂了。」

這回官方再嚴懲大公國際後，再推出相關規範，就是希望給其他信評機構有所警示，進而推動中國信評「去泡沫化」，維護債券市場運行秩序，讓過去被人詬病的信評虛高、信評無法準確反映企業風險的狀況有所改善。