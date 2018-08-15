首起國企「城投債」違約 引爆中國償債恐慌

中國新疆建設兵團第六師國有資產經營公司 (簡稱：六師國資) 近日驚傳債務違約，未能如期償還 5 億元人民幣 (合 7300 萬美元) 的債券本金和利息，這是中國政府關聯控股公司首次出現債券違約，中國政府償還債務能力再度引發擔憂。

「公司正在談判幾種償還資金的方式，」該公司聲明表示，但沒有提供任何細節。

中國政府成立新疆建設兵團，開發新疆，而六師國資為新疆建設兵團所有，是中國國有企業的控股公司，業務範圍涵蓋棉花貿易、煤炭開採、房地產、金融和物流，作用類似地方政府平台。

惠譽分析師 Terry Gao 表示，六師國資該部門可歸類為地方國有企業，但結構非常獨特。

今年中國的債券違約率急遽上升。中央政府嚴格限制地方政府的直接財政借貸，但允許他們通過借入建設兵團等投資單位，來繞過這些限制。

S&P 分析師 Christopher Lee 表示，違約可能會使銀行更加謹慎，甚至對國有企業借貸也更加謹慎。根據經濟學家的數據，2017 年底，中國的債務總額成長到經濟規模的 242%。德意志銀行對 1844 家地方政府融資平台分析發現，債務在 2017 年 6 月底上升至人民幣 32.4 兆元 (4.7 兆美元)，約占中國 GDP 的 41%。

「中國市場流動性的收緊，可能將引發外溢效果。」 Christopher Lee 表示。

六師國資承諾在幾日內支付款項，突顯中國當局可能出手干預，以避免金融風險擴大。同時也顯示中國貨幣寬鬆政策尚未取得明顯成效，地方資金仍然吃緊。