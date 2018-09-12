北京加碼嚴查P2P 高層更被限制出境 若出事一個也跑不了？

中國對網路借貸 (P2P) 收緊監管再出招，北京市金融工作局再要求 P2P 機構在 10 月 15 日前提交 89 項自律檢查和行政核查資料，公安部也對 P2P 平臺涉嫌非法集資案件展開集中網上登記。今更傳出一家 P2P 平臺風控高階主管要出國時，被告知短期內不得出境。代表中國官方在這個節骨眼，要把所有 P2P 高階主管和法人目前都留在國內，以免出事潛逃。

北京金融局要求 P2P 再交 89 項材料

北京市金融工作局最新通知，要求 P2P 平臺在 10 月 15 日前，再提交 89 項自律檢查和行政核查資料，若發現內容不真實、故意瞞報、漏報、弄虛作假等情況，實行「一票否決制」。

據陸媒報導，接近監管的人士透露，這回要求遞交的 89 項材料，是互金協會的自律檢查和金融局行政檢查的重點，行政檢查對繳交回來的材料的真實性格外看重，如果發現內容不真實、故意瞞報、漏報、弄虛作假等情況，便直接實施「一票否決制」。

這次要求的 89 項材料有的要求非常細，例如 P2P 機構持有 5% 以上股份的股東、實際控制人、董監高及這些人員近親屬都需要統計，並提供身份證號碼、手機號碼等資訊。其中的員工統計，甚至實習生也要求上報。

除了對現有的 P2P 平臺加強審查，對那些已經出事的網貸平臺，公安部則開始對這些涉嫌非法集資案件開展集中網上登記，第一批上線登記的網貸平臺案件有 50 多起。投資人可以按照案件公告要求進行相關訊息登記，也可以在上面查詢最新案件進度。

連高層都被限制出境

此外，更傳出中國官方已經不讓 P2P 平臺高層主管和法人出國。一名北京 P2P 平臺的風控高階主管，想要趁中秋假期前和家人一起出遊，到了機場卻被海關攔了下來，告知短期內不得出境。

這名苦主表示，後來他才知道這次限制出境的政策是金融局所下，針對北京所有 P2P 平臺高階主管。他苦笑表示，自己只是平臺的風控高管，不是法人，平臺也沒有跑路，否則早就「直接進看守所了」。

若這項爆料屬實，以北京目前 P2P 平臺近 400 家來算，若按每家平臺核心人員 10 位計算，就會有 4000 人在監管核查期間不得出境。若範圍擴大到所有員工，受限人數將上看數萬人。

目前北京對 P2P 監管非常嚴格，若平臺出現預警或出了問題，監管部門就會對平臺所有從業人員展開調查，就算平臺工作人員辭職離開，日後原單位若出問題，還是要被叫回去協助調查，若有問題還可能面臨罰款或刑事責任，「一個也跑不了」。

中國目前對 P2P 查的這麼嚴不是沒有原因，從 6 月以來出現如骨牌效應般的倒閉潮，今年前 5 個月，中國平均每個月有 20 家 P2P 平台倒閉；6、7 月則有超過 180 家平台出現公司負責人失聯或平台倒閉等狀況，導致許多投資人血本無歸，成為「金融難民」，部分受害者到北京請願時，卻遭中國公安強行驅趕，避免事態擴大，也讓很多絕望的受害者走向自殺一途。