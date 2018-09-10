中國再召開金穩會 要求貨幣政策做好預調微調 還要人行財政部別再吵了

中國國務院金融穩定發展委員會召開第三次會議，這項會議由中國國務院副總理、國務院金融穩定發展委員會主任劉鶴主持，點出六大要務，更強調要防範各種「黑天鵝」事件。

從 7 月至今，金融會已召開三次，不難看出中國官方在中美貿易情勢越趨緊張之際，對穩定金融市場的重視程度。這次會議特別點出六大要務，以下來逐一解讀：

首先，要求在大環境變化中把握好穩性中性的貨幣政策，在考慮經濟金融情勢和外部環境的新變化，做好預調微調，但也要把握好度。

金融專欄作家傅峙峰解讀，今年下半年對中國來說有兩大外部風險，一來是貿易摩擦影響，二來是美國升息和新興市場很可能引發的動盪，因此貨幣政策必須從匯率、利率和流動性等多方做好應對調整，至於會議所提出的「把握好度」，是指不能過度反應，避免沒必要的貨幣寬鬆出現。

《第一財經》報導，中國社科院金融所法與金融室副主任尹振濤指出，近來金穩會多次開會的主要原因，就是為了防範金融風險。尤其這次會議把貨幣政策和保持流動性合理充裕放在第一點，就是看準當前金融風險仍處於較複雜的階段，預計接下來穩健中性的貨幣政策會更加靈活，還會與積極的財政政策更加配合。

其次，會議提出會強化政策支持與部門協調，特別要加強金融部門與財政、發展改革部門的協調配合，加大政策精準支援力道，促進實體經濟發展。

這條明顯是針對先前人行和財政部兩大部門互槓所提出，若兩大部門持續意見不合，會讓日後政策落實與承擔工作責任上出現問題。會議特別點名要兩大部門協調配合，別讓內部技術層面分期變成後續政策推行的阻礙。

再來，會議要求繼續有效化解各類金融風險，要防範化解存量風險，也要防範各種「黑天鵝」事件，讓股債匯三大市場平穩健康發展。

這邊指的存量風險，是指中國存在已久的高槓桿風險，尤其「黑天鵝事件」是最難防範的，只能從制度規範和執行上下功夫，預計下一步還會密集推出各種管理細則。

第四，務實推動金融領域改革開放，確保已出爐措施的具體實施，及早研究改革開放新措施。要求資本市場繼續改革，一項成熟後再推出一項。目前看來，金融領域改革開放的阻力最小，相關部會早就在進行，預計會按部就班的執行下去。

第五，更加注重加強產權和智慧財產權保護，創造公平競爭的市場環境，激發各類市場特別是民營經濟和企業家的活力。尤其這回貿易戰紛爭中，川普特別點名中國竊取美國知識產權，這回會議提到加強產權和知識產權保護，一來也可視為檯面上的回應，二來也希望藉此宣示吸引更多民間與海外資金進入中國市場，積極發揮市場作用。

最後，會議提到要更注重激勵機制的有效性，強化正向激勵機制。先前中國市場嚴格管制，是基於先前極度的寬鬆。現在為了穩定經濟成長，官方必須適度的放鬆管制，建立適當的容錯機制以激發改革創新空間，又得建立激勵機制來創造改革動力。這一點雖然適用各行各業，但在當下更是瞄準銀行等金融行業。