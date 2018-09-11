中國國債殖利率曲線趨陡 10年國債邁向1年來最長連跌

中國國債殖利率曲線正愈趨陡峭，進入 9 月以來，10 年期國債已連跌七日，創下一年來的最長連跌周期，因為通膨數據連續攀升，且公開市場已經超過兩周沒有淨投放資金。

彭博數據顯示，週二 (11 日) 彭博中國 10 年期國債買價殖利率漲 1.8 個基點，報 3.677%，邁向 6 月 13 日以來的新高。

中國十年期公債殖利率走勢 圖片來源：Bloomberg

昨日公佈的中國 8 月份居民消費價格 (CPI) 漲幅連續第三個月擴大，同比上漲 2.3%，高於預估的 2.1%；PPI 漲幅亦小幅超出預估。與此同時，中國央行已連 15 個交易日未在公開市場淨投放，銀行間隔夜質押式回購加權平均利率正邁向三周以來的高點。

「市場情緒很弱，不管是債券市場特定的因素，還是整體市場環境，都缺乏利好消息，」財富證券駐深圳固定收益分析師陳鵬稱。

今年上半年，中國人行數次降准再次觸發了中國債券結構性牛市的按鈕，10 年期國債殖利率在前兩個季度已經下行了逾 40 個基點，但三季度以來，隨著寬信用措施的陸續出台，以及對通膨擔憂日益加深，長端陷入疲軟，殖利率已反彈約 20 個基點。

陳鵬指出，貿易戰使市場對人民幣匯率預期比較悲觀，對股市和債市均施加壓力，除非有進一步的寬信用措施，「否則殖利率可能還會繼續上行。」

目前在岸人民幣兌美元下跌 0.25%，報 6.8732 元，為表現最弱的亞幣之一；1 年期利率互換連四日走升至 2.8738%。