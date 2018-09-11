從“雞肋”金礦走向國際化，紫金礦業能否成功佈局海外市場？

9月6日早間，紫金礦業集團股份有限公司（601899—CN；02899—HK）在港交所披露收購公告，紫金礦業以現金方式要約收購Nevsun Resources Ltd.（以下簡稱:Nevsun），收購金額約為人民幣95.3億元人民幣。並與Nevsun董事和管理層簽署《鎖定協議》，將通過境外全資子公司金山香港設立的子公司，以每股6加元的價格要約收購Nevsun全部已發行股份約3.0億股。

（圖片來源：港交所）

紫金礦業的發展歷史一直以來被認為是國內外礦業企業發展的現象級存在，那麼接下來讓我們瞭解一下這個企業的“傳奇發展”。

不被看好的“雞肋”金礦走向世界

一則要約收購公告可以看出紫金礦業是“胃口大開”，謀求海外佈局發展。而有誰能料到如今業績輝煌的礦業集團當年是一家人人嫌之的“雞肋”金礦。

在1989年至1992年，以陳景河為主的地質勘探對經過十年的探索在福建上杭紫金山上發現和勘探出超大規模的金銅礦。在沒有資金、沒有技術、沒有人才的年代里，這個超大金礦不僅不被專家看好，就連民營礦產老闆也非常嫌棄，除了空有國有獨資企業的身份，只能依靠買賣礦產品來勉強維持公司營生。

時移世易，紫金礦業經過二十多年發展成為以黃金及基本金屬礦產資源勘查和開發為主的高技術效益型國際礦業集團。根據最新公佈的中期財務數據顯示，截至2018年6月30日，公司總資產規模達909.89億元人民幣；實現營業收入498.14億元，較去年同期相比增長32.75%；實現歸屬母公司股東淨利潤25.26億元，同比增長67.84%。

（圖片來源：港交所）

通過紫金礦業的歷史和最新的半年報業務數據，在財華社看來這家公司的發展堪稱一部傳奇。但是結合國內有色金屬可持續發展能力不足，我國在全球範圍內的資源擁有量又極為有限，同時發展上受制於西方礦業發達的國家大環境，防止產能過剩提高盈利能力仍是企業發展重點。

目前來看，資金礦業處在新一輪的創業期，其主攻方向是國際市場。根據紫金礦業發展規劃可知，到2022年，公司各項經濟指標將實現大幅增長，成為全球重要的金、銅、鋅產品生產商。

收購加拿大Nevsun佈局海外市場

上文中所說的Nevsun是一家來自加拿大主營銅、金、鋅為主的礦產資源勘探、開發公司，旗下擁有非洲厄立特里亞在礦產山Bisha銅鋅礦60%的權益，以及在塞爾維亞Timok銅金礦專案兩個主要礦產專案。除此以外，Nevsun在塞爾維亞、馬其頓、厄立特里亞等地擁有合計共27個探礦權。

目前，Nevsun旗下的Bisha專案處於在產狀態，2017年度生產鋅金屬產量約為9.5萬噸，C1現金成本為0.97美元/磅；銅產量約0.8萬噸，C1現金成本1.72美元/磅。計畫服務年限至2022年，而Harena、Asheli等礦段仍有較大的資源儲量，有助於進一步開展工作後預計可延長礦山服務年限。

而Timok銅礦專案尚未開發根據Hatch等三家機構編制的預可研，Timok上帶礦專案計畫從2020年開始建設，預計2022年建成試產，專案初始資本開支5.74億美元，專案服務年限為10年，服務期內年均銅產量8.6萬噸，其中達產的前三年年均產銅可達14.8萬噸。以銅價3.15美元/磅、貼現率8%計算，Timok上帶礦預計淨現值為18.2億美元，內部收益率為80%；由於前期強勁的現金流，專案投資回收期預計少於1年。對Nevsun的收購將提高紫金礦業銅、鋅、金權益金屬資源分別約為825萬噸、188萬噸、242噸。

海外發展機遇與挑戰並存

紫金礦業的資產規模、營業收入、市值均達到千億元左右，企業的經濟效益也是多年來一直保持行業領先發展，尤其是金、銅、鋅勘探生產上業務突出，是目前國內控制金屬礦產資源最多、金屬礦產產品產量最大的企業之一。國內大本營基礎雄厚為其拓展海外市場提供了重組的資金、技術、人才基礎。

與此同時，紫金礦業擁有的海外黃金資源量與銅資源量均超過國內，並且大多數海外礦產基本分佈在“一帶一路”沿線，享有一定的政策優勢。

如果說以上是紫金礦業發展海外業務的優勢，那麼必然少不了阻礙和風險。

對於紫金礦業來說，佈局海外市場無非是想在礦產資源豐富的地區開展。然而全球礦產資源分佈不均衡，產量豐富的礦產區域基本上都掌握在歐美老牌礦業公司手中。面對資金更加雄厚、發展更加承受的老牌礦業集團，相對於後來者的紫金礦業發展機會相對較少，而想與分得礦山產區更是難上加難。

除此以外，一些開發程度較低的礦產地區，不僅要克服當地的自然條件，更需要克服的是技術人才上的挑戰。

總而言之，紫金礦業從被棄之如敝履的“雞肋”金礦成功的發展成國際化的礦業集團，未來的國際化之路還有諸多艱難險阻。

作者：劉玲玲

編輯：黎璐璐

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