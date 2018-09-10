中國8月CPI年增2.3% PPI年增4.1% 皆優於預期

中國國家統計局今 (10) 日公佈，8 月居民消費價格 (CPI) 年增 2.3%，創六個月高點。至於工業生產者出廠價格 (PPI) 年增 4.1%，同樣優於分析師預期。

中國國家統計局城市司高級統計師繩國慶指出，CPI 年增 2.3%，漲幅比上月擴大 0.2 個百分點。1-8 月平均，CPI 上漲 2.0%，與 1-7 月平均漲幅相同，表現穩定。食品價格上漲 1.7%，影響 CPI 上漲約 0.33 個百分點。其中，雞蛋、鮮菜和鮮果價格分別上漲 10.3%、4.3% 和 5.5%，三項合計影響 CPI 上漲約 0.25 個百分點。

圖自中國國家統計局

與上個月相比，CPI 則是年增 0.7% ，比上個月擴大 0.4 個百分點，主要受食品價格上漲較多影響。尤其食品價格上漲 2.4%，漲幅比上月擴大 2.3 個百分點，影響 CPI 上漲約 0.46 個百分點，蔬菜方面主要是受高溫、颱風帶來豪雨影響，至於豬肉價格部分，由於上個月高溫導致豬隻生長較慢，加上非洲豬瘟疫情影響，市場供應偏緊，豬肉價格上漲 6.5%，漲幅比上月擴大 3.6 個百分點，影響 CPI 上漲約 0.14 個百分點。

至於 8 月全國工業生產者出廠價格 (PPI) 方面，年增 4.1%，漲幅比上月回落 0.5 個百分點。1-8 月平均，PPI 上漲 4.0%，與 1-7 月平均漲幅相同，也表現出穩定態勢。

圖自中國國家統計局

在主要行業中，漲幅回落的有石油和天然氣開採業，上漲 39.6%，比上月回落 2.5 個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，上漲 22.7%，回落 1.9 個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲 9.5%，回落 2.8 個百分點；煤炭開採和洗選業，上漲 5.7%，回落 1.3 個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲 1.2%，回落 3.8 個百分點。上述五大行業合計影響 PPI 年增幅回落約 0.46 個百分點。

至於和上個月相比，PPI 上漲 0.4%，漲幅比上月擴大 0.3 個百分點。生產資料價格上漲 0.5%，漲幅比上月擴大 0.4 個百分點。



相關數據公佈後，中國股市今 (10) 日持續走低，上証指數再度跌破 2700 大關，相關類股幾乎全線走跌，截止發稿，上証數報 2678.87 點，跌 0.87%，創業板指報 1403.85 點，跌 1.05%。