揭開A股國家隊神秘面紗！來看他們進場干預愛買哪十大成份股？

每逢中國股市震盪，傳說中的國家隊就會露面護盤。高盛研究指出，目前中國國家隊持股共達人民幣 1.5 兆元，占 A 股市值的 2.9%，更指出國家隊其實不是只有常見的那 5 家，而是有高達 22 支基金，更指出近幾個月國家隊更開始活躍起來。

高盛投資組合策略研究小組分析師對中國國家隊策略與財務能力進行分析後發現，國家隊比市場原本熟知僅有 5 支基金來的大很多。

高盛報告指出，這次研究把中國國家隊定義為在 2015 年市場動盪期間以支援市場為目的而創建的金融機構（例如中央匯金投資公司），或是在市場大跌前就已存在，並在動盪時期積極參與 A 股市場活動的金融機構（如中國證券金融公司）。

根據上述定義，中國國家隊的總資產市值為人民幣 1.5 兆元（佔 A 股市場自由流通量的 5.8%，佔 A 股市值的 2.9%），截止 2018 年上半年，共有 22 支國家隊基金。當中最大的兩大成員，以外界熟知的中央匯金投資公司和中國證券金融公司為首。

進一步來看國家隊的資產配置，以銀行、能源和保險為主，以 A 股各行業的持股來看，截至今年第二季，主要以銀行和工業類股，佔國家隊總市值約 37%，約人民幣 5000 億元左右，至於電信、房地產類股只佔 3.8%，共計人民幣 550 億元。

為了讓每一次出手都能有效發揮效用，國家隊通常會關注上証指數權重佔比較高的十大類股，這十大成分股佔上証指數權重的 28%，但它們平均自由浮動比率僅為 26%。當盤勢大幅波動時，干預這些股票是支撐市場最為有效的方式。更指出，國家隊支撐市場主要有三大關鍵，分別是買賣價差收窄、換手率上升，權重最大的公司的回報率高於大盤指數。

不過，高盛研究也發現，國家隊的干預活動只會帶來三個月的絕對和相對回報，積極影響性在三個月後會逐漸減弱，並在六到十二個月恢復正常。

《中國證券報》報導，日前有 5 支國家隊基金基金上半年額度淨值成長皆為負值，更在上半年後段開始減倉。展望後市，國家隊基金短期內普遍看好市場走向。

易方達瑞惠的基金經理表示，股票市場方面，在上半年大幅下跌之後，部分股票估值已具備投資吸引力，加上政策面寬鬆預期，看好下半年表現。招商豐慶 A 基金經理也認為，股市經歷上半年大幅回檔後，估值進入歷史底部區域，開始體現出中長期的投資價值。

在投資佈局方面，基金經理預判相對謹慎。嘉實新機遇基金經理表示，下半年對經濟和 A 股市場持謹慎樂觀的態度，內部去杠杆將是中長期的，不宜因階段性緩和而過度樂觀。

易方達瑞惠的基金經理指出，接下來，計畫採取攻守均衡的投資策略，精選優質行業和公司來獲取超額收益，繼續尋找並配置具備中長期持續競爭優勢、業績較好、管理優秀、估值合理和偏低的龍頭公司。