沒有什麼能夠阻擋 中國人對海外買房的嚮往

雖然在全球受到包括海外買家稅、空置稅等各種阻力，但中國人在海外購買房地產的熱情依然爆棚，創出了一項新的歷史記錄。

CNBC 援引中文國際房產搜尋引擎居外網數據稱，2017 年，中國買家在海外購買的住宅和商業地產的金額年增率增長 18.1%，至 1197 億美元，是有這項紀錄以來最高值。

居外網預計，今年中國大陸買家買入的海外住宅和商業地產項目的總投資或將年增率上漲 3%-8%，至 1233 億美元至 1293 億美元之間。

報告還稱，自 2010 年以來，中國買家累計購買了大約 4300 億美元海外房地產。

其中，亞洲和歐洲是最受中國人歡迎的地方。中國投資者對除大陸以外的亞洲住宅和商業地產的總投資額去年暴增了 350%，同期，對歐房地產投資增長超過 200%。

相比之下，美國、加拿大、新西蘭和澳洲都經歷了來自中國人投資資金的大幅下降。特別是美國，中國人對該國商業地產投資下降近 52%，住宅購買下降 18%。

對此，居外網首席執行官 Carrie Law 評論稱：

外國買家，尤其是中國買家，在利率觸及異常低位時（大舉買房的動作讓他們）倒霉地在國際市場上凸顯了出來。當然，低利率導致了更高的價格和更火熱的市場，這意味著可負擔能力下降。

有趣的是，和一些海外人士指責「中國買家推高了本地房價」的說法不同，Carrie Law 給出了截然不同的一個觀點：事實上，大城市的房價飆升有很大一部分都是由當地的投資者和貸款人推動的。

今年夏季華爾街日報就在一篇報導中稱，中國人對海外房地產的興趣飆升已經造成大批資本席捲全球多個城市，令當地房價上漲。例如，在加拿大溫哥華，2016 年中國買家搶購住宅，導致房價每月年增率飆升 30%，當地政府對外國買家徵稅 15% 後，中國買家轉戰多倫多，很快也推升當地房價。

為了應對國內房地產市場的火熱，打擊房產投機活動，一些國家推出了針對外國買家的限制政策。

華爾街見聞提及，新西蘭政府在 8 月中旬拿出了一個辣招，禁止向外國人出售二手住宅：未經新西蘭海外投資辦公室的同意，任何非居民或非公民均不得購買現有住宅。

新西蘭可能只是個開始。居外網表示，利率上升、市場放緩、國內抵押貸款限制以及全球經濟增長脆弱性的新認知已促使許多地方的決策者重新評估他們對外國買家的立場。