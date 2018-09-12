房產業者：千禧世代購屋潮起 美房市將出現完全需求面的完美風暴

21 世紀房地產 (Century 21) CEO 兼總裁 Nick Bailey 週二 (11 日) 表示，千禧世代似乎希望購屋的願望和老一輩人一樣，這對房屋需求來說是個福音。

Bailey 表示，「千禧世代現在正在進入房市，並且像以前幾個世代的人一樣有興趣買房子。」「我們只需坐等一場從需求面來的絕對完美風暴。」

在抵押貸款利率上升、房價上漲和學貸債務揮之不去情況下，住房需求一直在下降。之前由於就業增加和經濟強勁，這些負面影響略有緩解，但現在房市陷入僵局。6 月需求同比下降 9.6%，是 2016 年 4 月以來的最大跌幅。

但 Bailey 表示，千禧世代正在醞釀著需求成長，因為千禧世代晚婚又急著生育子女，自然渴求擁有自己的房屋所有權。

他說，「有些因素會影響他們購屋的時間範圍。例如，你會注意到首次購屋者的平均年齡，以及它背後延遲購屋的原因，多半是因為學貸以及年紀漸增才出現的婚姻和小孩。」

他指出，「但是現在這批人出現了，大聲疾呼：『我們也想成為屋主』。」

Bailey 說，千禧世代想要像前幾個世代一樣擁有一個家。他解釋，將這種願望與強大的經濟、低失業率和千禧世代的龐大規模相結合，得到的是渴求住房的極端需求。

他說，「我們相信，未來幾年這股需求將會繼續非常強勁。」

21 世紀房地產是 Realogy Holdings (RLGY-US) 的子公司，Realogy Holdings 在 79 個國家擁有約 7450 個獨立授權經營辦事處。