快報丨泰禾50億長租公寓ABS獲批！

1概述

9月4日，泰禾集團股份有限公司發佈公司公告披露，近日，泰禾收到本次專項計劃管理人中信證券股份有限公司轉發的深圳證券交易所《關於中信證券“中信證券-泰禾集團慕盛長租公寓係列資產支持專項計劃”符合深交所掛牌條件的無異議函》。

專項計劃採取分期發行方式，發行總額不超過50億元，發行期數不超過4期。中信證券應當自無異議函出具之日起6個月内正式向深交所提交首期掛牌申請文件、24個月内正式向深交所提交全部專項計劃掛牌申請文件，逾期未提交的，無異議函將自動失效。

隨著市場的變化及政策的推動，泰禾在不斷地拓寬融資渠道，積極主動把握創新融資機會，旨在運用更多形式的融資工 具，幫助公司降低整體的融資成本，為後續項目運營帶來充足的貨幣資金支持的同時，提高公司的抗風險能力。

2發力創新型資產運作模式

隨著全國經濟去槓桿，金融業服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革的深入，如何推進金融創新、開辟多元化的融資渠道對房地產企業而言變得尤為重要。國内房地產資產證券化正當時，今年以來，泰禾進一步展開多個創新型資產運作模式。

2018年上半年，泰禾集團拓寬多種融資渠道，在銀行貸款、中期票據、私募債、資產證券化等領域多元化發展，多元化創新融資取得突破。截至上半年，泰禾集團尚有476億元授信額度尚未使用。

同時，上半年推進包括公司債、購房尾款ABS、長租公寓ABS、供應鏈ABS等各類資產證券化融資。報發行各類融資產品金額合計276.5億元，其中125.5億產品已取得主管部門無異議函，另有151億元產品已在主管部門審核過程中。

2018年2月23日，泰禾集團召開2018年第四次臨時股東大會現場會議，審議通過了發行購房尾款資產支持票據、五四北泰禾廣場資產支持專項計劃的議案。

五四北泰禾廣場資產支持專項計劃獲批

2018年2月12日，泰禾集團發佈公司公告稱，擬開展“五四北泰禾廣場資產支持專項計劃”，即通過公司聘請的金融機構設立專項計劃，併通過專項計劃發行資產支持證券。本期專項計劃擬發行的資產支持證券規模不超過21.7億元(含)，期限不超過20年。

基礎資產：原始權益人將底層資產委託給信託受託人設立財產權信託，併以基於財產權信託形成的信託受益權作為基礎資產轉讓給專項計劃。底層資產包括但不限於原始權益人所持有的福州中維房地產開發有限公司100%的股權及泰禾集團對福州中維享有的相關債權。

2018年4月26日，中信證券五四北泰禾廣場資產支持專項計劃獲深交所審議通過。

3泰禾集團簡介

根據泰禾集團半年報，2018年上半年，公司總資產2,355.53億元，同比增長45.5%；營業收入126.88億元，同比增長42.1%；淨利潤13.59億元，同比上漲52.5%；歸屬於母公司所有者的淨利潤9.83億元，同比增長22.4%；歸母扣非淨利潤10.73億元，同比上漲55.45%。

泰禾是一家在地產、金融、文化等領域多元發展的大型知名上市公司。泰禾主要從事住宅地產和商業地產的開發及運營。擁有以泰禾“院子”、“大院”、園係、府係等係列為核心品牌的高端住宅地產產品，以“泰禾廣場”、“泰禾新天地”、“泰禾中央廣場”為核心品牌的商業地產產品，近年來品牌影響力持續提升，企業規模不斷壯大。

泰禾堅持“紮根福建本土，深耕一線城市”的房地產戰略佈局，項目主要圍繞著以北京為中心的京津冀、以上海為中心的長三角、以廣深為中心的珠三角以及福建的福州、廈門等主要經濟發達區域，併積極佈局二線省會及核心城市。

泰禾堅持以房地產為核心，為全面提升城市生活品質和自身多元化發展而踐行“泰禾+”戰略，依託自身在住宅、商業等領域的優質資源，聚合控股股東泰禾投資集團在相關服務領域的資源，目標為一站式解決業主的購物、社交、醫療、文化和教育等方面的生活需求，努力開創“中國式美好生活”。

來源：REITsResearch

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