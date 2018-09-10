百度回應復大醫院事件 歐洲要對美科技巨頭加大稅收

· 歐洲要對美國科技巨頭推進 3% 的稅收計劃

為期兩天的歐盟財長會在 8 日結束，會議在對大型跨國網路企業徵稅問題上的磋商取得進展，目標是今年年底前達成一致。目前，包括奧地利、法國、西班牙、義大利、德國等在內的國家打算推進 3% 的稅收計劃。這些歐洲大國認為，由於網路科技巨頭將應稅利潤轉移到低稅國家，已造成數百萬歐元的稅收損失，希望儘快出台解決方案。

· 川普呼籲蘋果在美國建新廠製造產品

9 月 8 日川普在社交媒體上表示，美國政府擬開徵大規模關稅，蘋果產品價格或將因此上漲。但這個問題有一個簡單的解決方法，不僅能帶來零關稅，還起到了稅收鼓勵作用。在美國製造產品就行了。

· 阿里巴巴官方：明年今日馬雲將不再擔任董事局主席

阿里巴巴官方稱，2019 年 9 月 10 號，馬雲將不再擔任董事局主席，CEO 張勇接任。在 2019 年 9 月 10 日後，馬雲將繼續擔任阿里巴巴集團董事會成員，直到 2020 年阿里巴巴年度股東大會。

· 馬斯克直播抽大麻，特斯拉市值蒸發逾 40 億美元

特斯拉周五股價遭遇重挫，盤中最大跌幅一度達 10.21%，盤前消息包括馬斯克公開吸食大麻、公司首席會計官及首席人事官在內多名高管離職。看起來，特斯拉很可能因為這種「脫序」而陷入到前所未有的危機中。

· 穩定軍心，馬斯克火線提拔多位高管

馬斯克提拔了 Jerome Guillen 作為汽車業務部的總裁，人事負責人和首席會計官的人選也從內部擢升，曾管理特斯拉電池工廠的 Kevin Kassekert 和首席財務官 Deepak Ahuja 將分別接手這兩個職位，只不過，在 COO 的人選上仍留有空白。

· 海底撈香港 IPO 獲基石投資者 3.75 億美元認購承諾

火鍋連鎖店海底撈的首次公開募股 (IPO) 已獲得 5 家基石投資者 3.75 億美元的認購承諾。這五位投資者是高瓴、景林、摩根士丹利投資管理部、雪湖資本和 Ward Ferry。高瓴和景林分別承諾 9000 萬美元；摩根士丹利投資管理和雪湖資本分別 8000 萬美元；Ward Ferry 為 3500 萬美元。

· 明州警方檢方：劉強東案尚未結案，調查仍在進行

美國明尼蘇達州警方和檢方於當地時間 7 日表示，有關京東集團創始人兼首席執行官劉強東在明州涉嫌捲入的性侵案仍在調查中。警方稱一旦調查完成，警方搜集的資訊將被遞交給縣檢察官辦公室，這是標準程序。

· 騰訊四年來首次花費 707 萬元庫藏股

騰訊公告 9 月 7 日庫藏股了 2.27 萬股，總額約為 707.21 萬元，這是騰訊四年來首次庫藏股，騰訊上一次庫藏股是 2014 年 4 月。2013 年 4 月 15 日當周，騰訊曾 5 天豪擲 6 億元庫藏股，庫藏股金額幾乎相當於 2012 年全年的近 30 倍。

· 三成資金到位，特斯拉提速在華工廠落地

9 月 7 日，特斯拉 (上海) 有限公司工商註冊資訊發生變更，特斯拉 (上海) 有限公司註冊資本已從 1 億元增至 46.7 億元。同時，隨著資金的注入，該公司的經營範圍也擴大至新增電動汽車及零部件的生產、銷售和維修，新增電池隔膜、電池管理系統、電動汽車驅動電機、大功率電子器件等新能源汽車關鍵零部件製造等。本次經營範圍的擴大，意味著特斯拉上海公司不再僅是一家技術類公司，已經開始真正涉足新能源汽車製造。

· 百度回應復大醫院推廣事件：將擴展品牌保護關鍵詞庫

針對央視報導「上海復大醫院」推廣一事，百度回應稱上海復大醫院的醫院名稱與上海復旦大學相關附屬醫院的簡稱存在一定的語義相似性，誤導了網民的就醫選擇，並對這次事件深表歉意。除此之外，百度還表示將持續推進的公立醫院品牌保護項目，保護之後搜尋關鍵詞將不會出現商業廣告。

· 中國行動香港發布蘋果雙卡海報

中國行動香港在 Facebook 發布了一則簡短的消息稱，雙卡是目前蘋果用戶十分期待的功能之一，未來將將可以使用多張卡來使用手機，比如多張卡進行網購，或者公私事各用一張卡。

· 小鵬汽車獲得加州自動駕駛路測牌照

近日小鵬汽車位於北美的 XMotors.ai 獲得了當地的自動駕駛路測牌照。這是國內繼蔚來汽車、SF Motors(小康股份旗下) 之後，第三家拿到測試牌照的新造車勢力。

· 平安好醫生正式納入港股通

平安好醫生 (01833.HK) 正式納入港股通，中國大陸符合要求的投資者可通過境內 A 股帳戶，直接參與平安好醫生的投資與交易。

· 舜宇 8 月份手機鏡頭出貨量年增率上升 46.2%

舜宇光學科技公告公司於 2018 年 8 月各產品出貨量，光學零件方面，玻璃球面鏡片出貨量 298.3 萬件，年增率增長 1.7% ，手機鏡頭 9065 萬件，年增率增長 46.2%，車載鏡頭 353.9 萬件，年增率增長 14.6% ，其他鏡頭 1016 萬件，年增率增長 159.3% 。光電產品方面，手機攝像模組出貨量 4589.2 萬件，年增率增長 36.4% ，其他光電產品 107 萬件，年增率增長 99.9%。光學儀器方面，顯微儀器出貨量 1.7 萬件，年增率增長 11.7%。

· B 站進軍 Steam，發行《漫展模擬器》和《音靈》兩款遊戲

近日有網友發現 B 站在 Steam 上成為兩款遊戲：《漫展模擬器》和《音靈》的發行商，兩款遊戲都是定在 2018 年第第四季發售。點開 B 站的 Steam 主頁，在介紹一覽寫着「中國最大的 ACG 主題彈幕影音分享網站，也是中國知名的遊戲發行商和開發商」，進軍 Steam 意圖明顯。

投研觀點

· 分析機構看好蘋果：新 iPhone 必將熱賣

雖說新一代 iPhone 還沒有發布，但是一些分析師特別看好它們的表現，因為市場潛力足夠大。高盛、摩根士丹利等機構紛紛發出報告稱，看好新一代 iPhone 的表現，接下來蘋果的股票還會因為新機的發布而持續漲下去。當然這個報告也並非盲目樂觀，是有數據來支撐的，比如當前的 iPhone 用戶中，46% 使用 iPhone 6S 及更老機型 (相當於約 3 億部 iPhone)，這些手機需要升級。蘋果這次要發布三款新 iPhone，其中最貴的版本，據說會突破萬元，但是如果加入雙卡估計買的人肯定會很多，特別是國內用戶。

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