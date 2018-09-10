閱文創紀錄低點 花旗預計亞馬遜未來十年會員GMV將超5000億美元

• 東財跌停！經紀業務滑鐵盧，機構席位拋售 1.55 億

數據顯示，周一機構席位大舉出逃東方財富。賣方前五席位中出現三個機構席位，合計賣出 1.55 億元。買方前五席位全部為券商營業部，合計買入 3.9 億元，其中買一席位招商證券深圳招商證券大廈證券營業部買入 1.98 億元。

• 百度回應「搜尋品牌官網、公立醫院問題」

周一，百度對近來網民關切回應稱，當網民使用百度搜尋時，如遭遇搜尋推廣結果中因假冒、釣魚欺詐等網站受到損失，只要提供相關證據，百度將不設上限進行「全額」先行保障。

• 港股通股票名單發生調整 平安好醫生等獲調入

因恆生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施季度調整，港股通股票名單隨之發生調整並自 9 月 10 日起生效。此次滬港通下的港股通股票名單，共有 10 隻調入、12 隻調出；深港通下的港股通股票名單，共有 28 隻調入、16 隻調出。其中，碧桂園服務、平安好醫生等同時獲調入滬、深港通下的港股通股票名單。

• 騰訊投資併購部回應「投資子彈短信」：並無此事

近日有網路傳言稱，子彈短信上線第二天，騰訊投資部門就要投資。

對此，騰訊科技向騰訊投資併購部進行求證。對方表示並無此事，只是多日前曾在微信上有簡短溝通，未曾提及投資事宜。

• 閱文集團創紀錄低點 較發行價腰斬

周一，閱文集團大跌 9.52%，報收 45.15 港元，盤中創下 41.1 港元的上市以來的紀錄低點。相比於上市時的 90 港元發行價，價格腰斬。

投研觀點

• 馬雲「交棒」：他給阿里留下了這三件 「至寶」

馬雲如約在本周一宣布了阿里的「傳承計劃」，並宣布明年今日卸任阿里巴巴董事局主席，交棒給阿里 CEO 張勇。全天候科技認為，阿里可以沒有馬雲，因為他給阿里留下了三件最寶貴的資產：合夥人制度、接班人體系、獨特的企業文化。

受馬雲交棒消息影響，阿里巴巴美股盤前一度下跌 2%。

• 花旗預計：未來十年亞馬遜 Prime 會員 GMV 將超 5000 億美元

花旗分析師 Mark May 將亞馬遜的目標價由 2100 美元提高至 2250 美元，維持買入評級。

May 對亞馬遜的信心主要來自於亞馬遜的會員服務以及其會員的消費能力和訂閱服務收入等。May 認為，未來十年，亞馬遜 Prime 會員的 GMV 將超過 5000 億美元。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：