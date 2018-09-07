會計長上任僅一個月就離職 特斯拉股價跌逾8%

特斯拉今 (7) 日證實，新任會計長 Dave Morton 已離職，任職時間僅 1 個月，該消息使特斯拉股價一度跌逾 8%。

台北時間週五晚間 9 點 34 分，CNBC 數據顯示，特斯拉股價下跌 8.41%，至 257.33 美元。

特斯拉股價下跌。(圖：翻攝自 CNBC)

特斯拉文件顯示，Morton 辭職的原因在於，「公眾對特斯拉的關注，超出他的預期。」

文件內容稱，Morton 表示，他相信特斯拉，也支持公司的使命和願景，對領導階層或財務狀況，毫無異議。

除 Morton 外，自 8 月份開始休假的特斯拉人事主管 Gaby Toledano，也於週五宣布離職。

特斯拉執行長馬斯克昨日於推特，轉發 1 篇來自 InsideEVs 網站，稱特斯拉 8 月銷售量攻占前 3 名的資料；受此消息激勵，特斯拉股價走揚。

週四特斯拉股價收漲 0.07%，至 280.95 美元，未料週五受人事消息影響，再度下跌。

過去 1 個月以來，受私有化事件影響，特斯拉股價累計下挫約 18%。

8 月 20 日，摩根大通 (J.P. Morgan) 以資金來源尚未確定、私有化計畫過於薄弱為由，將特斯拉目標價，從 308 美元，下調至 195 美元。

高盛 (Goldman Sachs) 於 9 月 4 日發表報告，指在電動車市場競爭加劇的情況下，未來 6 個月，特斯拉目標價為 210 美元，較 8 月 31 日收盤價，低了 30%。