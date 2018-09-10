盤前財經大事搶先讀2018年9月10日

今日操盤前瞻

美國 7 月消費者信貸

日本 7 月經常帳、第 2 季 GDP

中國 8 月 CPI、 PPI

股東會：榮化

法說會：台積電、聯發科、可成、群益證、中鼎、富爾特、得力

除權息：百達 - KY、慶騰、順發、擎亞

繼位計劃改變？外媒：馬雲將於今日公布

與之前的報導不一，據傳阿里巴巴 (BABA-US) 執行長馬雲應不會立即，而是逐漸的退位職務。《紐約時報》的報導提到，馬雲計劃將重點放在慈善事業的教育上。但《南早》報導表示，馬雲週一 (10 日) 將公布他的繼任計劃，以培養其他高層接班公司。閱讀全文...

〈觀察〉臉書資料中心琵琶別抱 國內投資環境的供電穩定疑慮再起

Facebook 近期宣布，將耗資 10 億美元在新加坡興建亞洲首座資料中心，除讓積極爭取的彰化縣政府希望落空外，也在國內掀起討論聲浪，不免讓人聯想，國內投資環境面臨的供電穩定性問題，是否是 Facebook 決定落腳新加坡的考量因素之一。閱讀全文...

〈觀察〉逐筆交易上路拍板 2 大受害者恐被痛宰

金管會終於拍板逐筆交易上路時間，雖然為了給予券商和投資人充分的時間準備，從原定的明 (2019) 年底延後到 2020 年的 3 月 23 日才上線，但是外界仍擔憂，逐筆交易一旦上路，除了散戶可能怕被外資宰殺之外，中小型券商可能也將被大型券商的設備戰「狂電」。閱讀全文...

關稅戰迫在眉睫 蘋果 2 大產品遭殃 台廠恐迎「雙低效應」

美國 2000 億美元關稅加徵在即，蘋果 9/5 致信美國政府，旗下 Apple Watch、AirPods 等產品恐受到影響；台代工廠下半年受惠銷貨旺季，及蘋果新品發表，但卻可能因關稅轉嫁，造成獲利降低，或是終端產品價格增加，消費者買氣反而降低，連帶衝擊出貨量減少的「雙低效應」。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉到底是誰想謀殺新興市場？

無緣無故、為什麼一定要讓新台幣匯率，自己跑去貶值？為什麼新台幣會貶值？要貶值？在此時此刻，當全球新興市場預期，美元指數預期將走強之際；新興市場股、匯市雙雙下跌，新台幣匯率的安定勝於一切。閱讀全文...