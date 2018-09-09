〈觀察〉逐筆交易上路拍板 有2大受害者恐會被痛宰

台股現貨交易現行「等 5 秒才撮合一次」的制度，大舉落後國際主要股市，金管會終於拍板逐筆交易上路時間，雖然為了給予券商和投資人充分的時間準備，從原定的明 (2019) 年底延後到 2020 年的 3 月 23 日才上線，但是外界仍擔憂，逐筆交易一旦上路，除了散戶可能怕被外資宰殺之外，中小型券商可能也將被大型券商的設備戰「狂電」。

目前台股交易為「集合競價」，也就是每 5 秒撮合一次，各大券商每 5 秒會來撮合一次投資人委買、委賣單據，然而手腳慢、趕不上送出委託單的投資人，只能等待下一個 5 秒的集合競價；若未來逐筆交易上路，只要券商一掛出委買單，所有人都可以看見這張單「打算用多少價格買進多少張」，接下來就是比投資人委託、券商搶單的速度。

逐筆交易新制度將提供 6 種下單選擇，是委託種類依據 2 種想要的價格方式「限價或市價」，以及 3 種下單方式「當日有效、立即成交或取消、全部成交或取消」，排列組合產生 6 種委託選擇。

更重要的是，有「委託改價」功能，主要就是為了減少取消委託的比例。這是以往沒有的制度，以前只能修改下單數量，未來將可直接修改限價，而不用取消委託單、再重新下單，可望增添交易效率。

雖然，證交所針對逐筆交易上路的遊戲規則已準備好了，但是外界擔心的是，逐筆交易把台股推向高頻交易市場後，第一個戰場就是內、外資投資人的「設備戰」，外資客戶都是專業投資人，設備勢必將遠優於散戶，雙方雖在同一個市場上交易，但散戶可能只有被宰的份，因此，為了讓散戶適應新制度，金管會研擬建置擬真交易平台，讓散戶模擬下單。

不過，即便交易平台、下單制度都熟悉了，各券商交易系統設備的等級，還是會左右散戶是否可以不被痛宰的關鍵。

對散戶投資人來說，各券商的系統建置、演算法乃至風控，都環環相扣，才足以成為散戶的保護傘，因為有時候即使主機連線速度最快，也不代表就能贏，包括後端的交易處理以及風控檢核也要夠快，才有機會旗開得勝，在短時間內消化高頻率的交易。

整體來說，逐筆交易上路後，法人、外資勢必會從事高頻交易，去搶瞬間的價差，台股交易筆數可能大量增加，抽單或取消下單的情況可能也會常見，券商的系統應該考量到投資人的投資策略模組與交易需求，建置客製化的交易環境，才是競爭的利器，而這恐怕也將使大型券商與中小型券商的比拚更朝兩極化分進，形成大者恆大，只能靜待看看政府對中小型券商端出的補助方案是否足以化解此隱憂。