〈觀察〉電源供應器廠也面臨零組件缺貨壓力 毛利率回溫與否考驗營運能力

今年以來電源供應器廠面臨 MOSFET、被動元件等電子零組件缺貨，各家業者為保出貨順暢，展開顧料大作戰，但卻犧牲毛利率表現，市場預期元件缺貨狀況將延續至明後年，屆時各廠能否顧料穩定出貨、轉嫁成本或拓展新應用，均將成營運後續觀察重點。

今年以來，MOSFET、被動元件頻頻缺貨，許多廠商面臨「拿不到料，出不了貨」的狀況，有業者指出，這波原料缺貨漲價「措手不及」，多家廠商上半年毛利率紛紛受出貨不順影響，毛利率大衰退，獲利也受影響。

進入下半年旺季，廠商紛紛展開顧料行動，雖然出貨狀況陸續回穩，不過成本價格依然高檔，考驗各業者議價能力，包含台達電 (2308-TW)、康舒 (6282-TW) 等均表示，已陸續與下游客戶議價，將有助下半年毛利率表現較上半年好轉，獲利表現可望回溫。

也有廠商則朝拓展高端應用市場，提振毛利率表現，像是以醫療、交通等利基型應用的博大 (8109-TW) ，因產品品質要求較高，毛利率較佳，仍可吸收原料走揚的壓力，另外全漢 (3015-TW) 也加強工業用以及電競應用佈局，力拚毛利率回溫。

另外，今年下半年桌上型電腦成長動能趨緩，但法人估，筆電換機潮仍可期，隨歐美品牌大廠陸續推出新款筆電，台廠營運也可望受惠，不過，外界預估零組件供應吃緊情形恐將延續至明、後年，在電子產品需求逐年成長推升電子元件需求，各業者顧料及議價能力，將成營運後續的觀察重點。