〈觀察〉臉書資料中心琵琶別抱 國內投資環境的供電穩定疑慮再起

Facebook 近期宣布，將耗資 10 億美元在新加坡興建亞洲首座資料中心，除讓積極爭取的彰化縣政府希望落空外，也在國內掀起討論聲浪，不免讓人聯想，國內投資環境面臨的供電穩定性問題，是否是 Facebook 決定落腳新加坡的考量因素之一。

從 2011 年開始，便持續有消息傳出， Facebook 計畫在彰化興建資料中心，當時便引發熱烈討論，彰化縣政府也積極爭取，盼 Facebook 能落戶高鐵站旁的土地，帶動當地土地發展，2015 年底時，彰化縣長魏明谷透露，Facebook 有意在彰化田中產業園區設資料中心，但遭到 Facebook 否認。

據悉，彰化縣政府當時曾認真評估，並提供 Facebook 包括土地、用水與用電等資料，但由於水利設施、高壓電塔與線路等設施完工時程，不符合 Facebook 期待，加上土地價格偏高，使其在台投資計畫擱置。但從前述原因可見，不免讓人聯想，供電穩定性，是否是 Facebook 幾經考量後，決定改投新加坡懷抱的主要原因之一。

國內投資環境中，水、電問題始終是企業在台投資的絆腳石，台灣能源長期仰賴進口，到夏季用電尖峰，缺電議題便成全民關注焦點，尤其去年又發生因人為疏失造成的 815 大停電事件，之後大大小小跳電情況持續發生，讓政府喊出的「穩定而長期的供電」口號不攻自破。

值得一提的是，台積電 3 奈米廠落腳地點，也曾引起廣泛討論，台積電創辦人、時任董事長張忠謀就多次公開喊話，期盼政府能提供長期穩定的水與電，提供企業良好的投資環境，從這樣的喊話可見，水電供應是企業不得不面臨的困境與障礙，據悉，台積電當時 3 奈米廠已一度決定落腳美國，最後會留在台灣，據傳是行政院長賴清德拍胸保證電力供應一定沒問題，台積電也才確定 3 奈米廠落腳台南。

回到國外大廠來看，雖然 Google 於 2013 年在彰濱工業區興建亞洲最大資料中心，並採分階段擴建，同時也在該地購置第 2 座資料中心土地，但礙於供水時程不及，目前仍未有動靜，第 3 座則仍在物色 30 公頃，且符條件的土地。

除 Google 資料中心外，Facebook 此次確定轉往新加坡，據經濟部表示，Google 將持續在台擴大投資，微軟、亞馬遜等科技巨擘在台投資興趣仍濃厚，未來也會努力對外招商，吸引國際大廠來台投資。

不過，供電穩定性一再遭外界質疑，儘管政府拍胸脯保證沒問題，但電網系統不夠穩定，區域性小幅跳電事件頻頻傳出，仍不免讓企業感到憂心，進而影響在台投資意願，也因此，Facebook 資料中心琵琶別抱後，國內供電穩定性仍持續干擾企業投資意願，也是政府不得不審慎思考的問題。