關稅戰迫在眉睫 蘋果2大產品遭殃 台廠恐迎「雙低效應」

美國 2000 億美元關稅加徵在即，蘋果 9/5 致信美國政府，旗下 Apple Watch、AirPods 等產品恐受到影響；台代工廠下半年受惠銷貨旺季，及蘋果新品發表，但卻可能因關稅轉嫁，造成獲利降低，或是終端產品價格增加，消費者買氣反而降低，連帶衝擊出貨量減少的「雙低效應」。

蘋果 9/5 致信美國貿易代表辦公室指出，一旦美國加徵 2000 億元關稅清單後，旗下產品包括 Apple Watch、AirPods、Apple Pencil、MacMini 等核心產品，恐都將受到影響，其他相關處理器、研究設備等，也涵蓋在關稅清單內。

蘋果 AirPods。（圖：AFP）

雖然 iPhone 受到影響較小，不過從受影響的產品來看，主要代工 Apple Watch 的廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)，及生產 Home Pod、AirPods 的英業達 (2356-TW) 等，下半年營運恐怕因此將再添不確定因素。

首先，關稅增加額度，蘋果可能將其轉嫁代工廠，影響代工廠獲利；再者，終端產品價格增加，將衝擊消費者購買意願，即使蘋果發表新機，但也可能影響旺季動能，連帶使代工廠出貨量減少，兩個因素，將衝擊今年代工廠營運表現。

美國總統川普 9/7 表示，相關措施將儘速實行，不過白宮經濟顧問認為，相關措施應該聽取大眾，如蘋果公司等意見，再做最後決定。

蘋果致美國信件中指出，如果徵收關稅，美國可能遭受最嚴重的打擊，美國經濟跟競爭力可能因此下降，消費者購買的商品價格將更高，而這將增加美國民眾在生活中使用蘋果產品的成本，對於蘋果而言，在全球跟其他競爭者競爭，將失去更多優勢。

蘋果執行長庫克表示，關稅一旦實施，將帶來無預警的巨大風險，尤其美國與其他重要國家之間貿易關係複雜，實施貿易制裁，並非唯一解決問題的方式，期待雙方能夠持續對話。

根據蘋果財報指出，中國地區銷售營收占蘋果營收約 18%；這份清單雖然並未直接影響到 iPhone 本身，不過外圍使用的研究室、設備、資料中心等，都將受到關稅影響。