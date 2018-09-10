台灣主要報紙重要財經新聞 2018年9月10日

經濟部暫訂本周四（13 日）召開電價費率審議委員會，決定 10 月 1 日起的新電價。據了解，行政院長賴清德及經濟部已相繼表態，電價調整尊重電價審議委員會專業決定；若以目前的數據套用公式計算，預料電價將調漲 3%，但對用電量在一定度數以下的住宅與小商家，電價有機會不調。

美國總統川普 8 日呼籲蘋果，應把產線從中國大陸搬回美國，以免於遭遇美國對中國進口產品加徵關稅之苦，顯示川普正恢復對蘋果長期以來的砲轟，藉由施壓這家 iPhone 製造商，以協助政府完成振興美國製造業的目標。

中美貿易戰延燒，台灣電子業代工大廠一反先前沈默，從伺服器開始點燃遷移潮。市場傳出，廣達的伺服器、和碩的網通產品，都可能將搬回台灣生產，同樣是伺服器大廠的緯創，更考慮重啟從 2004 年之後產線便停擺的菲律賓蘇比克灣廠，對此緯創表示，重返菲律賓的確是選項之一。



經濟日報

成本攀升 電價可能調漲 3%

川普要蘋果產線從陸移美

公司法大同條款 擬 11 月上路

工商時報

避貿易戰 台代工廠掀遷移潮

新難向? 國銀 H1 東南亞獲利重摔

關稅戰效應 美國線運價飆漲

聯合報

大台北平均批發菜價 創今年新高

創櫃板少富爸爸 連虧 3 年

5 引線 恐引爆新金融危機

蘋果日報

戴勝益賣王品 1 個月套現 8000 萬

保險業徵業務 菜鳥年薪上看 65 萬

國人競買美國基金 7 月突破 7000 億元

中國時報

下探 43 萬輛 車市敲警鐘

川普缺席 APEC 印太戰略恐夭折

資金何處去 外資愛蘋果雙雄

自由時報

數位稅怎麼課 歐盟各國異見多

蘋果光難敵貿易戰 台股震盪壓力大

櫃輪取道北極海 俄歐航線大縮減