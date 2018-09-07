新聞

中國銀行業罰單激增 監管機構瞄准上升的不良貸款
※來源：彭博資訊

圖片來源：afp
圖片來源：afp

隨著金融防風險戰役的展開，中國銀行業監管機構正在以創紀錄的步伐開出罰單。

根據 UBS Evidence Lab 匯總的數據，自郭樹清 2017 年初掌舵以來，中國銀行業監管機構已開出價值約 40 億元人民幣 (5.85 億美元) 的罰單，相比之下，該監管機構之前 14 年歷史上開出的罰單總額約為 10 億元人民幣

在郭樹清任內，該機構平均每月開出罰單超過 110 張，而 2003 年至 2016 年之間為每月 26 張。中國銀監會和保監會今年 3 月合併，成立中國銀保監會。

瑞銀集團駐香港亞洲金融研究執行董事、該數據分析團隊主管 Jason Bedford 表示，最近開出的罰單大部分都針對的是隱瞞不良貸款，這表明銀保監會在去槓桿行動中越來越注重解決銀行的債務存量。

郭樹清領導的銀保監會開出了數額高達 1.1 億美元的罰單，解雇了銀行高管，並公開披露了違法行為。這種做法符合國家主席習近平降低經濟中風險債務的要求。

中國銀行業不良貸款增幅第二季度達到前所未有的 1830 億元人民幣，更嚴格的規定對農村銀行造成了尤其嚴重的影響。

中國各銀行業不良貸款增幅　圖片來源：Bloomberg
中國各銀行業不良貸款增幅　圖片來源：Bloomberg

兼任中國人行副行長的郭樹清今年早些時候對《人民日報》表示，中國需要繼續拆解影子銀行，抑制居民槓桿。郭樹清 6 月份在陸家嘴論壇上表示，監管機構要努力解決違法成本過低等問題。

延伸閱讀

留言載入中...

相關新聞