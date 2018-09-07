中國銀行業罰單激增 監管機構瞄准上升的不良貸款

隨著金融防風險戰役的展開，中國銀行業監管機構正在以創紀錄的步伐開出罰單。

根據 UBS Evidence Lab 匯總的數據，自郭樹清 2017 年初掌舵以來，中國銀行業監管機構已開出價值約 40 億元人民幣 (5.85 億美元) 的罰單，相比之下，該監管機構之前 14 年歷史上開出的罰單總額約為 10 億元人民幣。

在郭樹清任內，該機構平均每月開出罰單超過 110 張，而 2003 年至 2016 年之間為每月 26 張。中國銀監會和保監會今年 3 月合併，成立中國銀保監會。

瑞銀集團駐香港亞洲金融研究執行董事、該數據分析團隊主管 Jason Bedford 表示，最近開出的罰單大部分都針對的是隱瞞不良貸款，這表明銀保監會在去槓桿行動中越來越注重解決銀行的債務存量。

郭樹清領導的銀保監會開出了數額高達 1.1 億美元的罰單，解雇了銀行高管，並公開披露了違法行為。這種做法符合國家主席習近平降低經濟中風險債務的要求。

中國銀行業不良貸款增幅第二季度達到前所未有的 1830 億元人民幣，更嚴格的規定對農村銀行造成了尤其嚴重的影響。

中國各銀行業不良貸款增幅 圖片來源：Bloomberg

兼任中國人行副行長的郭樹清今年早些時候對《人民日報》表示，中國需要繼續拆解影子銀行，抑制居民槓桿。郭樹清 6 月份在陸家嘴論壇上表示，監管機構要努力解決違法成本過低等問題。