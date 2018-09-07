勤誠8月營收5.56億元 創史上第三高 美國客戶需求回溫 H2成長樂觀

勤誠 (8210) 公告 8 月業績，單月合併營收為 5.56 億元，創歷史第三高紀錄，較去年同期成長 20.3%，月減 0.52%；累計前 8 月 40.03 億元，年增 16.9%。勤誠表示，下半年美國客戶訂單回溫，並新增 2-3 個系統商 (SI) 客戶，美國市場營收比重攀升，中國雲端資料中心的需求仍然強勁，整體營收逐月攀高，將保持雙位數的年增率。



近期資策會報告指出，伺服器是成長最強勁的資訊系統產品，在 AI、5G 應用增加以及英特爾 Purley 平台轉換需求帶動下，明、後年出貨年增 6.3%、4.9%，居資訊系統產品之冠。



DIGITIMES Research 也在今年 7 月調高 2018 年全球伺服器出貨量至 1623 萬台，預估成長 18.8%，成長率將居歷年之冠。勤誠為伺服器機殼的領導廠商，出貨量在全球市佔率約 11.5%，客戶涵蓋系統整合商、OEM/EMS、通路商，美國前五大、中國前三大網路科技公司，均為勤誠的終端客戶，因此，全球伺服器成長潛力看好，勤誠將同步受惠。