中華車今年台灣銷售5萬台目標不變 大陸東南汽車銷售恐將下修

中華汽車 (2204) 下午舉行法說會，協理錢經武指出，台灣今年成車銷售仍維持 5 萬台目標，二輪則力拼 1.2 萬台，不過上半年東南汽車銷售僅 5.6 萬台，年減 20%，預估全年銷售恐將下修。針對中美貿易戰對汽車影響，錢經武指出，對汽車業目前沒有直接或是明顯的影響，但對大陸整體經濟氣氛、消費型態都有轉趨保守現象。



他說，SUV 車銷售下滑，但中國汽車市場並沒有下滑，全年銷售量預估還有 1.9% 成長，主要是每個月都有新車加入，顯見市場競爭激烈，從藍海變成紅海，致使大陸汽車產能有過剩現象，因為廠商的生產線不願意下降，從第二季每家品牌庫存仍高可以看出，也導致殺價出現，大陸車價下滑幅度相當高，市場轉趨觀望。



中華車上半年合併營收 189.52 億元、年減 14.1%，稅後淨利 22.12 億元、年減 11.2%，EPS 為 1.51 元。其中東南汽車上半年稅後淨利為 7400 萬元，福建奔馳稅後淨利 28 億元，中華汽車分別認列 1800 萬及 4.5 億元。



展望 2018 年，錢經武指出，仍持續針對現有車型推出售服特仕車及進行體系調整，第四季將推出 Outlander 改款及 Veryca 大改款車型，加上舊換新補助政策持續發酵，預估今年內銷四輪成車銷售約 5 萬台 (包括 Fuso 大車)，與去年相當。



大陸市場部分，東南汽車 2017 年銷售 15.5 萬台，今年上半年銷售 5.6 萬台，較去年同期 7 萬台下滑 20%。今年除延續 DX7 及 DX3 買氣，4 月推出 DX7 改款車型，第三季也推出 DX3 新年式車款。福建奔馳 2017 年銷售達 2.2 萬台，今年預估銷售將可達 3 萬台，年增逾 30%。



新能源車型方面，東南汽車 3 月已推出 DX3 純電動車型，預計第四季將推出 A 級轎車 A5(即 V5 改款車型)。錢經武指出，未來每年至少兩款電動車正在進行，但目前不會以轎車為主力產品，而是 SUV 車等。



外銷部份，成車 2017 年中東 GCC 安全加嚴法規正式實施，三款外銷車型 (Veryca、Zinger 及 Lancer Fortis) 無法即時對應全部項目，致全年成車外銷 594 台。今年不利因素仍然存在加上中東競品預計推出新年式車款，保守預估，全年銷售 400 至 500 台。



CKD 台套外銷方面，2017 年受到菲律賓向 Freeca 最後一年販售 (係因無法對應歐四排放法規) 及東南汽車調節庫存，全年銷售 1.2 萬台套。今年受到菲律賓向 Freeca 停產及東南汽車 Lancer 停產等不利因素影響，預估全年銷售 600 台套。



二輪車部分，2017 年銷售 9260 台 (包括電動自行車)，今年會持續對既有法人促進購車或租賃，並加速全省專賣通路及校園免費充電站佈建等，搭配商品特仕車(如電動自行車 Shine 新色特仕車) 推出，預估全年銷售可望達到 1.2 萬台，年增 30%。

